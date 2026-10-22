i Der LASK jubelt. GEPA pictures Champions League am Mittwoch LASK feiert Sensation - Kane-Gala reicht Bayern nicht Der LASK feiert mit einem 3:2-Sieg bei Sporting Lissabon seinen ersten Erfolg in der Champions League. "Heute" zeigt einen Überblick über alle Spiele. Von Sport Heute 22.10.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK schreibt Champions-League-Geschichte! Die Linzer feiern bei Sporting Lissabon einen sensationellen 3:2-Auswärtssieg. Auch bei den anderen Spielen am dritten Spieltag ging es ordentlich zur Sache.

Was für ein Abend für den LASK! Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer feiert mit einem 3:2-Erfolg bei Sporting Lissabon den ersten Sieg in der Champions League. Dabei erwischten die Oberösterreicher einen denkbar schlechten Start. Bereits nach fünf Minuten brachte Luis Suárez die Portugiesen per Elfmeter in Führung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Alle Spiele und Ergebnisse im Überblick: LASK - Sporting Lissabon 3:2 Lille - Galatasaray 2:4 Como - Manchester United 4:1 Bayern - Arsenal 2:2 Real Madrid - Leipzig 4:1 Inter Mailand - Shaktar Donetzk 1:0 Aston Villa - Viking 3:1 Club Brugge - Lens 3:0 Real Betis - Feyenoord 1:0

Doch die Linzer zeigten Moral und schlugen wenig später zurück. Christoph Lang sorgte für den Ausgleich, ehe Saša Kalajdžić nach einem Konter die Partie komplett drehte. Kryštof Daněk erhöhte mit einem präzisen Abschluss sogar auf 3:1. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, als Suárez mit seinem zweiten Treffer auf 2:3 verkürzte. Der LASK brachte den Vorsprung aber über die Zeit und durfte über einen historischen Erfolg jubeln.

Auch im Duell zwischen Bayern München und Arsenal ging es heiß her. Die Münchner trennten sich von den Londonern mit 2:2. Eberechi Eze brachte die Gäste zunächst in Führung, Alphonso Davies glich nach einer Vorlage von Harry Kane aus. Der Engländer traf anschließend per Elfmeter zur Führung für die Bayern. Acht Minuten vor Schluss sorgte Declan Rice allerdings für den Ausgleich.

Real Madrid bleibt hingegen weiterhin makellos. Die Königlichen feierten gegen RB Leipzig einen deutlichen 4:1-Heimsieg und halten damit nach drei Spielen bei drei Erfolgen. Bernardo Silva brachte die Madrilenen kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Arda Güler und Kylian Mbappé nach. Tidiam Gomis gelang der Ehrentreffer für Leipzig, ehe Yan Diomande den Schlusspunkt setzte.

i ?

Eine bittere Niederlage kassierte Manchester United. Die "Red Devils" gingen bei Como mit 1:4 unter. Nicolás Paz erwischte einen Traumabend und brachte die Italiener bereits nach zwei Minuten in Führung. Nach der Pause bereitete er das 2:0 durch Tasos Douvikas vor und erzielte anschließend selbst seinen zweiten Treffer. Jacobo Ramón erhöhte auf 4:0, Joshua Zirkzee gelang in der Nachspielzeit lediglich der Ehrentreffer.

Galatasaray und Aston Villa jubeln

Galatasaray durfte sich über einen spektakulären 4:2-Auswärtssieg bei Lille freuen. Yunus Akgün brachte die Türken bereits nach 66 Sekunden in Führung, doch Soriba Diaoune drehte die Partie mit einem Doppelpack. Aleksei Batrakov sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich. Ein Eigentor von Nabil Bentaleb und ein Treffer von Victor Osimhen bescherten Galatasaray schließlich den Sieg.

Aston Villa setzte seinen Erfolgslauf ebenfalls fort. Die Engländer gewannen gegen Viking mit 3:1 und feierten damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Ross Barkley und Emiliano Buendía sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Ein Eigentor von Henrik Heggheim machte alles klar, Peter Christiansen gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Auch Club Brügge durfte jubeln. Die Belgier setzten sich gegen Lens mit 3:0 durch. Hans Vanaken brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung, Joaquin Seys und Carlos Forbs sorgten nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.

Inter Mailand feierte gegen Schachtar Donezk einen knappen 1:0-Erfolg. Trotz eines Platzverweises gegen Alessandro Bastoni gelang den Italienern durch Carlos Augusto in der 77. Minute der entscheidende Treffer.

Real Betis behielt gegen Feyenoord Rotterdam ebenfalls knapp die Oberhand. Ein verwandelter Elfmeter von Kapitän Isco reichte den Spaniern zum 1:0-Erfolg und damit zum dritten Sieg im dritten Spiel.