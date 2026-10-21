i Fußball-Torhüter Sergio Rico, hier beim Verlassen des Krankenhauses nach seinem monatelangen Aufenthalt. Reuters Ganze Familie im Haus Fußball-Star nach Koma-Drama überfallen und ausgeraubt Ganz großer Schreckmoment für Keeper Sergio Rico und seine Familie. Räuber drangen in ihr Haus ein, während sie gerade beim Abendessen saßen. Von Sport Heute 21.10.2026, 22:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für Ex-PSG-Tormann Sergio Rico! Der ehemalige spanische Nationalspieler ist in seinem eigenen Haus nahe Sevilla Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Fünf maskierte und bewaffnete Männer sollen in die Villa eingedrungen sein, während der 33-Jährige mit seiner Familie beim Abendessen zusammen saß.

Wie die spanische TV-Sendung "Vamos a ver" berichtet, befanden sich neben Rico auch seine Frau Alba Silva, seine Kinder, seine Schwiegermutter und eine Haushälterin im Haus. Weil die Familie gerade beim gemeinsamen Essen saß, soll die Alarmanlage nicht eingeschaltet gewesen sein. Die Täter seien durch die Eingangstür eingedrungen und hätten allesamt Pistolen bei sich gehabt.

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Rico gefesselt, Räuber erbeuteten Wertgegenstände

Rico und seine Angehörigen versuchten offenbar, sich in einem Zimmer in Sicherheit zu bringen. Doch die Eindringlinge sollen die Tür geöffnet und die Anwesenden angegriffen haben. Der frühere PSG-Keeper bestätigte im Fernsehen, dass er zwischenzeitlich sogar gefesselt wurde. Die Räuber erbeuteten dem Bericht zufolge Uhren, Schmuck und möglicherweise auch Bargeld.

Seine Ehefrau zeigte sich nach dem Überfall völlig aufgelöst. "Ich bin nach der gestrigen Nacht immer noch geschockt und mir fehlen die Worte", schrieb Alba Silva am Dienstag auf Instagram. "Aber das einzig wirklich Wichtige ist, dass unsere Familie dank Gott in Sicherheit ist." Die Familie erstattete Anzeige und vermutet, dass die Tat geplant gewesen sein könnte.

Rico lag wochenlang im Koma

Für Rico ist es der nächste schwere Schicksalsschlag. Bereits 2023 hatte der Tormann nach einem Reitunfall um sein Leben gekämpft. Er musste mehrere Monate im Krankenhaus verbringen und lag zwischenzeitlich wochenlang im Koma. Damals sorgte sein Gesundheitszustand international für große Anteilnahme.

Sportlich feierte der heute vereinslose Spanier große Erfolge. Mit dem FC Sevilla gewann er dreimal die Europa League, mit Paris Saint-Germain jeweils zweimal die französische Meisterschaft und den Cup. Zuletzt stand er in Katar bei Al-Gharafa unter Vertrag. Nun steht für Rico nach dem neuerlichen Drama vor allem eines im Mittelpunkt: die Sicherheit seiner Familie.