i LASK-Kapitän Sascha Horvath. GEPA pictures Fragwürdiger Elfmeter "Nur der kleine LASK!" Horvath stichelt gegen Schiri Der LASK kann gegen Sporting Lissabon seinen ersten Sieg in der Champions League feiern, aber eine Schiri-Entscheidung sorgt für Unmut. Von Sport Heute 22.10.2026, 07:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK feiert mit dem 3:2-Erfolg bei Sporting Lissabon seinen ersten Sieg in der Champions League. Für Diskussionen sorgt allerdings weiterhin der umstrittene Elfmeter der Portugiesen. Kapitän Sascha Horvath teilt nach dem Spiel gegen den Schiedsrichter aus.

Bereits nach wenigen Minuten gab es in Lissabon den ersten großen Aufreger. Sportings Nestory Irankunda hakte beim vorbeilaufenden Robert Ljubicic im Strafraum ein und ging zu Boden. Schiedsrichter Nicholas Walsh entschied dennoch auf Elfmeter. Luis Suarez ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte die Hausherren früh in Führung.

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Eine Entscheidung, die bei den Linzern für ordentlich Ärger sorgte. Schon Trainer Dietmar Kühbauer hatte nach dem Spiel bei "Canal+" Kritik geübt: "Der Elfmeter war sehr hart. Und wenn du dann weißt, dass Sporting bisher kein Spiel verloren hat, muss ich der Mannschaft ein unglaubliches Lob aussprechen."

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Auch Kapitän Sascha Horvath konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen. Der Mittelfeldspieler suchte deshalb sogar das Gespräch mit dem Unparteiischen. "Ich habe noch mit dem Schiedsrichter gesprochen. Der ist da ja nur abgesprungen", erklärte Horvath nach der Partie.

Walsh habe ihm daraufhin versichert, dass die Szene überprüft worden sei und der Sporting-Spieler einen Kontakt abbekommen habe.

Nach dem historischen Sieg konnte Horvath allerdings schon wieder darüber lachen. "Aber so ist es ja noch schöner, dass du das Spiel dann so drehst", meinte der LASK-Kapitän mit einem Grinsen.

Eine kleine Spitze gegen das Schiedsrichtergespann konnte sich der 30-Jährige dennoch nicht verkneifen. "Es waren schon einige Szenen dabei, wo mehr für den Gegner gepfiffen wurde, weil wir ja nur der 'kleine' LASK in der Champions League sind", kritisierte Horvath.

Am Ende hatten die Linzer trotz des frühen Rückstands das bessere Ende für sich. "Deshalb ist der Sieg jetzt einfach umso schöner", freute sich der Kapitän über den historischen Erfolg in der Königsklasse.