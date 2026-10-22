i Julian Nagelsmann im Stadion. IMAGO/MIS Beide beim Bayern-Spiel Brisantes Wiedersehen! Klopp sitzt neben Nagelsmann Beim Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern München und Arsenal saßen auch Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann im Stadion. Von Sport Heute 22.10.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Champions-League-Kracher zwischen Bayern München und Arsenal kam es auf der Ehrentribüne der Allianz Arena zu einer besonderen Konstellation.

Ex-DFB-Teamchef Julian Nagelsmann (39) und sein Nachfolger Jürgen Klopp (59) verfolgten die Partie nur wenige Meter voneinander entfernt.

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Nagelsmann hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Lena auf der Ehrentribüne Platz genommen. Nur rund 20 Meter entfernt saß ausgerechnet jener Mann, der ihn vor wenigen Monaten als deutscher Bundestrainer abgelöst hatte.

Auch Klopp wollte sich das Duell zwischen den Bayern und den Londonern nicht entgehen lassen. Für den 59-Jährigen bot die Partie eine gute Gelegenheit, mehrere deutsche Nationalspieler unter die Lupe zu nehmen. Neben den Bayern-Stars stand dabei auch Arsenal-Legionär Kai Havertz im Fokus.

Besonders pikant ist das Aufeinandertreffen aufgrund der jüngeren DFB-Vergangenheit. Nagelsmann hatte nach dem enttäuschenden WM-Aus Deutschlands im Sechzehntelfinale gegen Paraguay seinen Rücktritt erklärt. Wenig später übernahm Klopp das Amt des Bundestrainers.