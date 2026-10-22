i Neuer WAC-Coach Manfred Schmid GEPA Silberberger muss gehen Trainer-Hammer! Schmid kehrt nach Wolfsberg zurück Thomas Silberberger muss seinen Stuhl als Trainer des WAC räumen. Für ihn kommt ein alter Bekannter ins Lavantal zurück. Von Sport Heute 22.10.2026, 08:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wolfsberger AC ist die nächste Trainerentscheidung gefallen! Thomas Silberberger muss seinen Posten räumen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Mit Manfred Schmid übernimmt ein alter Bekannter das Kommando bei den Kärntnern.

Thomas Silberberger wurde nach dem schwachen Saisonstart von seinen Aufgaben entbunden. Der 53-Jährige hatte den WAC erst Anfang April übernommen und den Verein im Saisonfinish zum Klassenerhalt geführt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In der laufenden Bundesliga-Saison blieben die Erfolge allerdings aus. Seit dem 3:0-Auftaktsieg gegen die Wiener Austria warten die Lavanttaler auf einen weiteren Dreier. Zuletzt setzte es sogar fünf Niederlagen in Serie.

Nun soll Manfred Schmid die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Der ehemalige Austria-Trainer kehrt damit auf die Trainerbank der Wolfsberger zurück und wird bereits am Donnerstag das Training leiten.

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Coach nicht. Schon am Samstag steht Schmid gegen seinen ehemaligen Verein Hartberg an der Seitenlinie.

Auch im Betreuerstab könnte es zu weiteren Veränderungen kommen. Auch die Co-Trainer Hannes Jochum, Jonas Hildebrandt und David Sencar müssen den Verein verlassen.