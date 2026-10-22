i Die Szene sorgte für Aufsehen. GEPA pictures "Er kennt mich noch" LASK-Goalie bewusstlos! Kühbauer überrascht nach Partie Torhüter Lukas Jungwirth verlor nach einem heftigen Zusammenstoß kurzzeitig das Bewusstsein. Nach dem Spiel gab Trainer Didi Kühbauer ein Update. Von Sport Heute 22.10.2026, 08:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK feiert mit dem 3:2-Erfolg bei Sporting Lissabon einen historischen Sieg in der Champions League. Für Torhüter Lukas Jungwirth endete der Abend allerdings mit einem Schreckmoment. Der 22-Jährige verlor nach einem heftigen Zusammenstoß kurzzeitig das Bewusstsein.

Die dramatische Szene ereignete sich kurz nach der Halbzeitpause. Jungwirth eilte aus seinem Tor, um einen Ball abzufangen, und prallte dabei mit Sporting-Stürmer Luis Suarez zusammen. Der Portugiesen-Legionär ging ohne Rücksicht auf Verluste in den Zweikampf, der LASK-Schlussmann erlitt eine Kopfverletzung und war kurzzeitig bewusstlos.

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Besonders bitter aus Sicht der Linzer: Suarez kam ohne Verwarnung davon. Eine Entscheidung, die vor allem ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic auf die Palme brachte.

Nach dem Spiel gab Trainer Dietmar Kühbauer bei "CANAL+" ein erstes Update zum Zustand seines Torhüters. Dabei konnte sich der 55-Jährige sogar einen kleinen Scherz erlauben: "Er kennt mich zumindest noch, das ist viel wert."

Anschließend wurde der LASK-Coach aber wieder ernst. "Jetzt kann ich darüber lachen, weil ich glaube, dass es nicht so dramatisch ist. Er war kurz weg, aber ich hoffe, dass es nichts Gröberes ist. Er hat auch mitgefeiert, also ich denke, dass es wieder gehen wird bei ihm", erklärte Kühbauer.

Jungwirth selbst hätte trotz des heftigen Zusammenstoßes gerne weitergespielt. Die medizinische Abteilung der Linzer entschied sich allerdings gegen einen weiteren Einsatz des 22-Jährigen.

"Luki ist einer, der immer durchbeißt, aber die Entscheidung vom Doktor war die richtige", stellte Kühbauer klar.

So musste Jungwirth den historischen ersten Champions-League-Sieg des LASK von der Seitenlinie aus verfolgen. Immerhin konnte der junge Schlussmann nach dem Schlusspfiff gemeinsam mit seinen Teamkollegen jubeln.