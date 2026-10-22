i Michael Carrick steht vor dem Aus. GEPA pictures Nach Champions-League-Blamage "Weiß, was ihn erwartet" – CL-Coach steht vor dem Aus Michael Carrick steht nach der 1:4-Niederlage von Manchester United gegen Como vor dem Aus als Trainer der Engländer. Von Sport Heute 22.10.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Manchester United brennt der Hut! Nach der bitteren 1:4-Niederlage gegen Champions-League-Neuling Como gerät Trainer Michael Carrick immer stärker unter Druck. Der 45-Jährige übernimmt die volle Verantwortung für den desaströsen Auftritt seiner Mannschaft.

"Es ist mehr als enttäuschend. Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung", erklärte Carrick nach der deutlichen Pleite in Italien.

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Die "Red Devils" präsentierten sich gegen die Mannschaft von Cesc Fàbregas völlig von der Rolle. Zahlreiche Fehler, Unsicherheiten und eine schwache Vorstellung sorgten für die nächste bittere Enttäuschung.

Für Manchester United spitzt sich die Krise damit weiter zu. Seit mittlerweile sieben Pflichtspielen wartet der englische Rekordmeister auf einen Sieg. Auch in der Champions League stehen die Engländer nach der erneuten Niederlage bereits gehörig unter Druck.

Die Kritik am Trainer wird deshalb immer lauter. Auch die englische Presse spekuliert bereits über eine mögliche Trennung. "Carrick sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet", schrieb etwa die britische "Sun" nach dem Spiel.

Der ehemalige United-Profi selbst wollte sich zu den Gerüchten um seine Zukunft nicht äußern. "Es geht nicht um mich, sondern darum, das Spiel zu verarbeiten und zu schauen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste", stellte Carrick klar.

Ob der 45-Jährige auch beim nächsten Spiel noch auf der Trainerbank der "Red Devils" sitzen wird, bleibt offen.