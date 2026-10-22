i Christoph Baumgartner ist wieder da. GEPA pictures Assist bei Rückkehr "Sehr speziell" – Baumgartner nach Comeback emotional Christoph Baumgartner kehrt zurück auf den grünen Rasen und wird im Nachhinein emotional. Von Sport Heute 22.10.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

157 Tage musste Christoph Baumgartner auf seine Rückkehr warten. Beim Champions-League-Duell zwischen RB Leipzig und Real Madrid feierte der ÖFB-Star sein Comeback. Nach dem Spiel wurde der 27-Jährige emotional und kämpfte mit den Tränen.

Hinter Baumgartner liegen schwierige Monate. Nach einer starken Saison mit RB Leipzig wollte der Niederösterreicher bei der Weltmeisterschaft mit Österreich für Furore sorgen. Doch beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien zog er sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Der WM-Traum war damit geplatzt.

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Am Mittwoch war es endlich so weit. Bei der 1:4-Niederlage gegen Real Madrid wurde Baumgartner eingewechselt und bereitete sogar den einzigen Treffer der Leipziger vor.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich der ÖFB-Legionär sichtlich bewegt. "Der ganze Tag war sehr, sehr emotional. Da war sogar die eine oder andere Träne jetzt auch dabei. Ich bin einfach froh, dass ich wieder da bin", erklärte Baumgartner gegenüber den Medien.

Für zusätzliche Emotionen sorgte seine Ehefrau. Sie hatte ihm vor dem Spiel Fotos aus den vergangenen vier Monaten geschickt, die seinen langen Weg zurück auf den Fußballplatz dokumentierten.

"Es gibt natürlich so ein paar Bilder, die schon prägend sind. Wenn ich beispielsweise zurückdenke an die Zeit in Finnland bei der Operation, an den Flug nach Amerika oder an die Zeit dort. Das war schon alles sehr speziell. Ich bin froh, dass ich die Zeit so gut durchgestanden habe", blickte der Offensivspieler zurück.

Nach monatelanger Rehabilitation richtet Baumgartner seinen Blick nun wieder nach vorne. Für RB Leipzig kommt seine Rückkehr genau zur richtigen Zeit. Mit neun Punkten aus sechs Spielen verlief der Saisonstart alles andere als optimal.