i Der LASK hat den ersten Champions-League-Sieg in der Geschichte geholt. GEPA pictures Denkwürdiger Abend LASK-Sensation! Das schaffte noch kein Österreich-Team Ein ganz großer Erfolg für den LASK im europäischen Topfußball. Die Linzer triumphierten bei Sporting Lissabon, schrieben österreichische Geschichte. Von Sport Heute 22.10.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem erst zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte hat es der LASK zum ersten Mal in die Champions League geschafft. Und nun gleich mit einem denkwürdigen Erfolg angeschrieben. Nach zwei Pleiten zum Start erkämpfte die Elf von Didi Kühbauer einen 3:2-Auswärtssieg gegen das klar favorisierte Topteam Sporting Lissabon.

Dabei drehten Christoph Lang (15.), Sasa Kalajdzic (63.) und Krystof Danek (68.) sogar die Partie. Nachdem Luis Suarez die Portugiesen in der fünften Minute per Elfmeter in Führung gebracht hatte, spät noch einmal verkürzte (89.). Es war nicht nur der erste Champions-League-Sieg für die Stahlstädter, sondern gleichzeitig auch ein großes Stück österreichische Fußball-Geschichte.

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Das schaffte noch kein Österreich-Team

Denn bisher hat es noch keine österreichische Mannschaft in der Champions League geschafft, auswärts ein Spiel nach einem Rückstand noch zu drehen. Das gelang nicht einmal Red Bull Salzburg in den besten Zeiten des Dosen-Konzerns. Dieser Eintrag in die österreichischen Fußball-Geschichtsbücher gehört nun den Stahlstädtern.

"Das war eine unserer besten Leistungen", strahlte auch Trainer Kühbauer. Und der starke Sasa Kalajdzic ergänzte: "Ein topgeiles Gefühl. Ich habe daran geglaubt. Es war ein sehr gutes Spiel von uns."

Plötzlich sogar im Aufstiegsrennen

Der Erfolg bringt Österreichs Meister nun auch wieder zurück ins Aufstiegsrennen – zumindest besteht die Chance für die Linzer, die aktuell mit drei Punkten sogar auf dem 24. Platz und damit auf dem letzten Aufstiegsrang liegen. Die Simulation von "Football Meets Data" sieht die Aufstiegschancen der Linzer mittlerweile immerhin bei 29,2 Prozent.

Immerhin: Mit Slovan Bratislava wartet Anfang November das punktelose Schlusslicht der Eliteliga als nächster Gegner. Die Oberösterreicher spielen zu Hause – da scheint ein Sieg in Griffweite zu sein. Danach geht es noch gegen Bodö/Glimt aus Norwegen, gegen Türkei-Team Fenerbahce Istanbul, auswärts gegen Real Madrid und zum Abschluss gegen den FC Porto.

In der letzten Saison haben neun Punkte und ein Torverhältnis von -2 zum Aufstieg in die K.o.-Phase genügt. Zur Erinnerung: Die Top Acht der Ligaphase stehen fix im Achtelfinale, die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 bestreiten eine Play-off-Runde.