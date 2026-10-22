i Instagram Lässt es krachen Sexsüchtige Brasilien-Ikone feiert mit vier Frauen Lebemann Romário lässt die Korken knallen! Der brasilianische Weltmeister von 1994 wurde beim Feiern in Rio gesichtet. Von Sport Heute 22.10.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brasiliens Fußball-Legende Romário (60) sorgt wieder einmal abseits des Rasens für Schlagzeilen. Der Weltmeister von 1994 wurde in einem Nachtclub in Rio de Janeiro mit einer deutlich jüngeren Frau gesichtet. Dabei soll es sich um die 26-jährige Surferin und Influencerin Júlia Dixon handeln.

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer lässt es sich auch mit 60 Jahren im brasilianischen Nachtleben gut gehen. Gemeinsam mit Dixon feierte er in einem Klub in Rio de Janeiro. Die Influencerin veröffentlichte anschließend mehrere Schnappschüsse des Abends auf Social Media, die sich rasch im Netz verbreiteten.

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Auf einem der Bilder ist Romário in einem Auto zu sehen, umgeben von mehreren Frauen. Dixon soll am Steuer gesessen haben, während drei weitere Frauen auf der Rückbank Platz nahmen.

Es ist allerdings nicht das erste Treffen der beiden. Bereits im Mai sollen Romário und Dixon gemeinsam einen Abend in Florianópolis verbracht haben. Damals berichteten brasilianische Medien von einem vertrauten Umgang zwischen dem Ex-Kicker und der jungen Surferin. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, ist bislang nicht bekannt.

Trennung von Ex erst im April

Besonders pikant: Erst im April soll sich Romário von seiner damaligen Freundin Tiffany Barcelos getrennt haben. Die Zahnmedizinstudentin ist 35 Jahre jünger als der ehemalige Barcelona-Star. Zuvor waren Berichte über eine angebliche Affäre mit einer Freundin seiner Partnerin aufgetaucht.

Auch in den vergangenen Jahren sorgte das Liebesleben des Brasilianers regelmäßig für Schlagzeilen. Im November 2025 ging seine Beziehung mit der 37 Jahre jüngeren Studentin Alicya Gomes zu Ende. Davor war er mit Influencerin Marcelle Ceolin liiert.

Dass Romário sein Privatleben gerne offen thematisiert, ist längst bekannt. Schon während seiner aktiven Karriere sprach er öffentlich über seine Vorliebe für Sex. Sein ehemaliger Barcelona-Teamkollege Hristo Stoichkov brachte es einst auf den Punkt: "Romário interessierte sich nur für zwei Dinge: Fußball und Sex."

Sportlich gehört der 60-Jährige zu den größten Legenden Brasiliens. 1994 führte er die Seleção zum WM-Titel und wurde im selben Jahr zum Weltfußballer gewählt. Heute ist er neben seinen Aufgaben im Fußball auch politisch tätig.

Privat blickt Romário bereits auf drei Ehen und ebenso viele Scheidungen zurück. Nun sorgt der frühere Torjäger mit seinem jüngsten Party-Auftritt erneut für Gesprächsstoff in seiner Heimat.