i Bayern-München-Trainer Vincent Kompany. IMAGO/Beautiful Sports International "Nächste Frage" Deutliche Kompany-Reaktion auf die Klopp-Kritik Deutschlands Teamchef Jürgen Klopp äußerte Kritik an der Spielweise der Bayern gegen Arsenal. Das wollte Coach Vincent Kompany nicht kommentieren. Von Sport Heute 22.10.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel beim FC Bayern! Nach dem 2:2 in der Champions League gegen die "Gunners" sorgt ausgerechnet Deutschlands Teamchef Klopp für Diskussionen. Der 59-Jährige kritisierte die Pressingtaktik der Münchner – und bekam von Bayern-Trainer Vincent Kompany eine überraschend knappe Antwort.

Während der Halbzeitpause hatte Klopp beim Streamingdienst DAZN Zweifel am Defensivkonzept der Bayern geäußert. "Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht", erklärte der ehemalige Liverpool-Coach. Manchmal werde Mann gegen Mann verteidigt, dann wieder anders. "Ich lerne immer noch", schob Klopp nach.

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Besonders die Rolle von Stürmer Harry Kane verwunderte den Bundestrainer. Der Engländer sei praktisch überall auf dem Spielfeld unterwegs. Mit Ball könne er das nachvollziehen, doch Kanes Positionen beim Pressing würden ihn irritieren. "Ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen", betonte Klopp. Ganz verstanden habe er die Bayern-Taktik aber noch immer nicht.

Kompany: "Nächste Frage"

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Kompany mit den Aussagen konfrontiert. Doch der Bayern-Coach blockte sofort ab: "Ja, dazu sage ich nichts. Nächste Frage." Einige Reporter mussten lachen, auch Kompany schmunzelte kurz. Dann wurde sein Blick wieder ernst.

Dabei hatte der 39-Jährige einen schwierigen Abend hinter sich. Wegen eines hartnäckigen Virusinfekts war bis zuletzt unklar gewesen, ob er überhaupt an der Seitenlinie stehen könnte. Kompany biss sich durch und betreute seine Mannschaft beim Champions-League-Kracher dennoch persönlich.

Rückendeckung bekam der Trainer ausgerechnet von Kane. Der Bayern-Stürmer bereitete das 1:1 durch Alphonso Davies mit einem Traumpass aus der Tiefe vor und verwandelte zudem einen Handelfmeter. Seine zurückgezogene Rolle sei Teil des Matchplans gewesen, erklärte Kane nach der Partie. Damit lieferte der Engländer auf dem Rasen die wohl deutlichste Antwort auf Klopps taktische Zweifel.