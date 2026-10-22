i Erling Haaland und seine Luxus-Ausgaben für einen ausgestopften Waschbär, Cowboy-Utensilien und eine Luxus-Tasche. Imago Images, Instagram Waschbär, Cowboy, Luxus-Tasche Dafür gibt Fußball-Gigant Haaland seine Millionen aus Fußball-Star Erling Haaland verdient bei Manchester City ganz viel Geld. Und das gibt er auch für die eine oder andere ungewöhnliche Anschaffung aus. Von Sport Heute 22.10.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erling Haaland trifft nicht nur auf dem Fußballplatz außergewöhnliche Entscheidungen! Der 26-jährige Torjäger von Manchester City verdient Millionen – und gibt sie für die kuriosesten Dinge aus. Von einem ausgestopften Waschbären über Cowboy-Kleidung bis hin zu sündhaft teuren Handtaschen ist bei seinen Einkäufen alles dabei.

Besonders kurios wurde es während der Fußball-WM in den USA. In einem Western-Shop in Dallas soll Haaland, Teamspieler Norwegens, umgerechnet knapp 6.700 Euro ausgegeben haben. Auf seiner Einkaufsliste: jede Menge Cowboy-Ausrüstung und ein T-Shirt mit der frechen Aufschrift "Y’all Can Kiss My Dallas" für 25 Dollar. Nachdem der Norweger das Shirt auf Instagram präsentierte, war es innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

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Ausgestopfter Waschbär, Luxus-Tasche

Doch damit nicht genug. Aus den USA brachte sich Haaland auch einen ausgestopften Waschbären mit, der eine Whisky-Flasche hält. Für das skurrile Souvenir soll der City-Star rund 670 Euro bezahlt haben. Wo das präparierte Tier mittlerweile steht, ist nicht bekannt. Auf Instagram zeigte der Stürmer außerdem ein personalisiertes Messer, dessen Wert auf bis zu 130 Euro geschätzt wird – ohne Gravur.

Deutlich tiefer griff Haaland für eine Luxus-Tasche in die Geldbörse. Ein Modell der Marke Hermes, die "Toile-Hac-Birkin", soll umgerechnet über 32.000 Euro gekostet haben. Auch bei Immobilien spart der Norweger offenbar nicht: Erst kürzlich kaufte er sich ein Luxusobjekt in Abu Dhabi.

Teuerstes Buch Norwegens

Dass der Fußball-Millionär nicht nur an sich selbst denkt, bewies er mit einem ganz besonderen Kauf. Im März ersteigerte Haaland eine Ausgabe der "Königlichen Sagen" von Snorre Sturlason aus dem Jahr 1594 – laut Bericht das teuerste jemals verkaufte norwegische Buch für 116.000 Euro. Statt es in seine private Sammlung aufzunehmen, spendete er das historische Werk einer öffentlichen Bibliothek in Time.

Für Aufsehen sorgte Haaland auch mit einer ungewöhnlichen Freizeitbeschäftigung. Nach der WM schlug er von einer Jacht aus Golfbälle ins Meer. Auf Kritik reagierte er prompt: "Ich füttere den Fisch eigentlich! Die Golfbälle lösen sich im Wasser auf und werden zu Futter für sie." Tatsächlich handelte es sich um spezielle, wasserlösliche Golfbälle. Ein 24er-Pack kostet rund 50 Euro. Ob Waschbär, Luxus-Tasche oder Golfbälle – bei Haaland wird es offenbar auch abseits des Rasens nie langweilig.