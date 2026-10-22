Ganz große Ehre für LASK-Star nach Sporting-Sensation

Was für eine Auszeichnung für LASK-Verteidiger Xavier Mbuyamba! Nach dem sensationellen 3:2-Auswärtssieg bei Sporting Lissabon darf sich der Niederländer über eine ganz besondere Ehre freuen.
Schon unmittelbar nach dem "Königsklassen"-Triumph wurde Mbuyamba zum "Spieler des Spiels" gewählt. Doch damit nicht genug: Der LASK-Abwehrspieler schaffte es auch ins prestigeträchtige "Team der Woche" der UEFA.
Und dort befindet sich der Linzer in absoluter Weltklasse-Gesellschaft! Neben Mbuyamba stehen auch Superstars wie Harry Kane von Bayern München und Real-Madrid-Torjäger Kylian Mbappe in der Auswahl.
Ebenfalls vertreten sind Arsenal-Mittelfeldstar Declan Rice, PSG-Offensivmann Desire Doue und Manchester-City-Star Phil Foden.
Das UEFA-Team der Champions-League-Woche: Sommer (Brügge) – Mbuyamba (LASK), Geertruida (Eindhoven), Carlos Augusto (Inter Mailand) – Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Rice (Arsenal), McTominay (Napoli), Doue (PSG) – Mbappe, Kane
Für Mbuyamba ist die Nominierung die Krönung eines gelungenen Europacup-Abends. Mit seinem starken Auftritt in Lissabon hat sich der Niederländer nicht nur beim LASK, sondern auch auf der internationalen Fußballbühne ins Rampenlicht gespielt.