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LASK-Kicker Xavier Mbuyamba (in Rot) im Duell gegen Sporting Lissabon.
LASK-Kicker Xavier Mbuyamba (in Rot) im Duell gegen Sporting Lissabon.
IMAGO/ZUMA Press
Mit Kane, Mbappe, Rice

Ganz große Ehre für LASK-Star nach Sporting-Sensation

Der LASK hat mit einem 3:2-Sieg gegen Sporting Lissabon den ersten Champions-League-Sieg gefeiert. Nun gab es eine Würdigung für einen LASK-Star.
Von Sport Heute
22.10.2026, 17:44
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Was für eine Auszeichnung für LASK-Verteidiger Xavier Mbuyamba! Nach dem sensationellen 3:2-Auswärtssieg bei Sporting Lissabon darf sich der Niederländer über eine ganz besondere Ehre freuen.

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Schon unmittelbar nach dem "Königsklassen"-Triumph wurde Mbuyamba zum "Spieler des Spiels" gewählt. Doch damit nicht genug: Der LASK-Abwehrspieler schaffte es auch ins prestigeträchtige "Team der Woche" der UEFA.

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Und dort befindet sich der Linzer in absoluter Weltklasse-Gesellschaft! Neben Mbuyamba stehen auch Superstars wie Harry Kane von Bayern München und Real-Madrid-Torjäger Kylian Mbappe in der Auswahl.

Ebenfalls vertreten sind Arsenal-Mittelfeldstar Declan Rice, PSG-Offensivmann Desire Doue und Manchester-City-Star Phil Foden.

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Das UEFA-Team der Champions-League-Woche: Sommer (Brügge) – Mbuyamba (LASK), Geertruida (Eindhoven), Carlos Augusto (Inter Mailand) – Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Rice (Arsenal), McTominay (Napoli), Doue (PSG) – Mbappe, Kane

Für Mbuyamba ist die Nominierung die Krönung eines gelungenen Europacup-Abends. Mit seinem starken Auftritt in Lissabon hat sich der Niederländer nicht nur beim LASK, sondern auch auf der internationalen Fußballbühne ins Rampenlicht gespielt.

red, 22.10.2026, 17:44
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