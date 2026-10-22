i Liverpool-Star Diogo Jota heiratete erst vor elf Tagen – nun ist der 28-Jährige bei einem Unfall ums Leben gekommen. Instagram Diogo Jota "Augen auf die Straße..." Jotas Witwe schildert letzte Nachricht von Fußball-Star Mehr als ein Jahr nach dem tragischen Unfalltod von Diogo Jota spricht seine Witwe über den letzten Kontakt mit ihrem Mann. Von Sport Heute 22.10.2026, 16:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Smiley war das letzte Lebenszeichen, das Rute Cardoso von ihrem Ehemann Diogo Jota erhielt. Wenige Stunden später war der Liverpool-Star tot. In der neuen Biografie "Forever In Our Hearts" erzählt seine Witwe nun erstmals ausführlich von den letzten Nachrichten, die sie mit dem Fußballer austauschte – und den bangen Stunden, bevor sie von seinem Tod erfuhr.

Am 3. Juli 2025 verunglückte Jota im Alter von 28 Jahren gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Andre Silva (†25) auf einer Autobahn nahe der spanischen Stadt Zamora. Die beiden waren in einem gemieteten Lamborghini unterwegs.

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Ein Smiley als letzte Antwort

Am Abend vor dem Unglück hatte Cardoso die drei gemeinsamen Kinder ins Bett gebracht und sich anschließend von ihrem Mann und dessen Bruder verabschiedet. "Ein paar Minuten nach der Abreise schrieb ich Diogo eine Nachricht: 'Gute Reise'. Er antwortete mit einem Smiley und ich schrieb ihm, er solle seine Augen auf die Straße richten", offenbarte die Witwe des Fußball-Stars.

Es war der letzte Austausch zwischen den Eheleuten. Wenig später meldete sich der Fotograf ihrer Hochzeit bei Cardoso und schickte ihr ein Video des gemeinsamen Hochzeitstanzes. Die Aufnahme wollte sie unbedingt mit Jota teilen.

"Wenn du eine Pause machst, habe ich ein Video, das ich dir zeigen möchte", schrieb sie ihm. Die Nachricht wurde noch zugestellt, allerdings nie mehr gelesen.

Sorgen wegen ausbleibender Antwort

Als Jota und sein Bruder nicht wie geplant in ihrem Hotel im spanischen Benavente ankamen und auch auf weitere Nachrichten nicht reagierten, machte sich Cardoso zunehmend Sorgen. Über ihren Onkel Vítor, der als Lkw-Fahrer arbeitet, versuchte sie schließlich, Informationen von der Polizei zu erhalten. Auf diesem Weg erfuhr sie vom tödlichen Unfall.

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Nach den Angaben platzte bei einem Überholmanöver ein Reifen des Lamborghinis. Der Wagen kam von der Straße ab und ging in Flammen auf. Für die beiden Brüder kam jede Hilfe zu spät.

"Das kann nicht wahr sein!"

Als Cardoso vom Tod ihres Mannes erfuhr, konnte sie die Nachricht zunächst nicht begreifen. "Ich habe immer wieder gesagt: Das ist ein Scherz, das kann nicht wahr sein. Auf keinen Fall auf der Welt kann das wahr sein", schildert sie in der Biografie. Besonders tragisch: Erst wenige Wochen zuvor hatten Jota und Cardoso geheiratet. Nun musste sie sich von ihrem Ehemann und dem Vater ihrer drei Kinder verabschieden.