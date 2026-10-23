i Sturm-Star Oumar Diakite. GEPA pictures Bullen spät geschockt Sturm jubelt über Sensation! Salzburg verspielt Sieg Freud und Leid für Österreichs Vertreter in der Europa League. Sturm jubelt über einen Sieg gegen Marseille. Ein spätes Tor schockt Salzburg. Von Sport Heute 23.10.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jubel bei Sturm Graz, Frust bei Red Bull Salzburg! Während die Steirer in der Europa League einen überraschenden 1:0-Heimsieg gegen Olympique Marseille feiern, verspielen die Bullen beim slowenischen Klub NK Celje eine 2:0-Führung und müssen sich mit einem 2:2 begnügen.

Sturm Graz sorgte am Donnerstagabend für eine Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch setzte sich gegen den französischen Topklub Olympique Marseille mit 1:0 durch und feierte damit den ersten Sieg in der laufenden Europa-League-Saison.

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Matchwinner war einmal mehr Oumar Diakite. Der Stürmer brachte die Grazer bereits in der 13. Minute nach einer Balleroberung von Luca Weinhandl in Führung. Für den Angreifer war es bereits der siebente Treffer im siebenten Spiel.

In der Folge verpassten Jacob Peter Hödl und Simon Seidl, der nur die Latte traf, eine höhere Führung. Auch Marseille scheiterte einmal am Aluminium. Nach der Pause erhöhten die Franzosen den Druck, Sturm brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit. Mit vier Punkten aus drei Spielen liegen die Grazer auf Kurs Richtung K.-o.-Phase.

Weniger Grund zur Freude gab es bei Red Bull Salzburg. Die Mannschaft von Trainer Danny Röhl musste sich auswärts bei NK Celje trotz einer komfortablen 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen.

Sota Kitano brachte die Bullen bereits in der neunten Minute in Führung. Nur 23 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte der eingewechselte Jesper Lindström auf 2:0. Doch die Slowenen schlugen zurück: Blaz Kramer verkürzte in der 50. Minute, ehe Armandas Kucys kurz vor Schluss den bitteren Ausgleich erzielte.

Damit halten sowohl Sturm als auch Salzburg nach drei Spieltagen bei vier Punkten. Am 5. November empfängt Sturm den slowenischen Meister Celje, während Salzburg auswärts beim RSC Anderlecht antreten muss.