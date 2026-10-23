i Lamine Yamal und Kylian Mbappe. IMAGO/NurPhoto Verleihung in London Sieger bekannt? Brisante Ballon-d’Or-Wende bei Real Am kommenden Montag wird in London der Ballon d'Or verliehen. Ein Detail um Real Madrid sticht dabei ins Auge. Von Sport Heute 23.10.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Jahre lang boykottierte Real Madrid die Verleihung des Ballon d'Or. Nun deutet sich eine überraschende Kehrtwende an. Wissen die Königlichen etwa schon, wer die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr gewinnen wird?

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, plant Real Madrid, mit einer großen Delegation zur diesjährigen Preisverleihung nach London zu reisen. In den vergangenen beiden Jahren war der spanische Rekordmeister der Gala demonstrativ ferngeblieben.

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Besonders große Hoffnungen darf sich Superstar Kylian Mbappé machen. Der Franzose zählt zu den heißesten Anwärtern auf den Goldenen Ball. Mit Jude Bellingham, Vinícius Júnior und Marc Cucurella stehen laut Bericht drei weitere Real-Spieler auf der Liste der Nominierten.

Mbappé überzeugte in der vergangenen Saison vor allem mit seiner Torgefährlichkeit. Sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch in der spanischen Liga und der Champions League sicherte er sich die Torjägerkrone. Ein großer Titel mit seiner Mannschaft blieb ihm allerdings verwehrt.

Seine stärksten Konkurrenten sind Barcelona-Jungstar Lamine Yamal und Bayern-Stürmer Harry Kane. Während Yamal mit Spanien Weltmeister wurde und mit Barcelona die Meisterschaft gewann, holte Kane mit den Münchnern das Double aus Meisterschaft und Pokal. In 51 Klubspielen war der Engländer an beeindruckenden 68 Treffern beteiligt.

Sollte Mbappé tatsächlich ausgezeichnet werden, wäre es bereits der elfte Ballon-d'Or-Triumph eines Real-Spielers. Nur der FC Barcelona stellte bislang mehr Gewinner.

Ob die geplante Reise der Madrilenen tatsächlich ein Hinweis auf den Sieger ist, bleibt offen. Fest steht: Nach den Boykotten von 2024 und 2025 wäre die Rückkehr der Königlichen ein deutliches Signal. Damals hatten Rodri und Ousmane Dembélé die Auszeichnung gewonnen.