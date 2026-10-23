i Oliver Glasner: 17 Großchancen vergab sein Team in sieben Spielen. GEPA pictures Star-Trainer unter Druck Bittere Zahlen – Glasner muss dieses Problem lösen Oliver Glasner steckt mit Nottingham Forest tief im Tabellenkeller. Dabei zeigen Zahlen, wie viel Pech der Österreicher bisher hatte. Von Sport Heute 23.10.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Oliver Glasner wird die Lage in der englischen Premier League angesapnnt.

Der österreichische Trainer steckt mit Nottingham Forest auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. Dabei ist das Problem nicht unbedingt die Leistung seiner Mannschaft, sondern die katastrophale Chancenverwertung.

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Nach der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen Arsenal zeigte sich Glasner frustriert. "Ja, das fühlt sich sehr hart an. Es fühlt sich unfair an, aber wir müssen es akzeptieren. Uns fehlt einfach ein wenig", erklärte der Österreicher.

17 Großchancen vergeben

Die Zahlen sind erschreckend: In fünf Heimspielen hat Nottingham noch kein einziges Tor erzielt. In sieben Ligapartien unter Glasner gelangen überhaupt erst fünf Treffer. Kein anderer Premier-League-Klub traf seltener.

Dabei erspielt sich Forest durchaus genügend Möglichkeiten. Laut Datenportal Opta hätte Nottingham aufgrund der Qualität seiner Chancen bereits 11,2 Tore erzielen müssen. Tatsächlich sind es nur fünf.

Noch bitterer: Laut FotMob erspielte sich die Mannschaft bereits 21 Großchancen, vergab davon aber gleich 17.

Glasner eigentlich auf Platz 6

Besonders kurios ist ein Blick auf die erwarteten Punkte. Laut Opta müsste Nottingham aufgrund der statistischen Spielverläufe bereits 11,3 Zähler auf dem Konto haben. Das würde aktuell Platz sechs bedeuten.

Stattdessen steckt Glasners Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz fest.

Auch die einzelnen Offensivspieler bleiben hinter den Erwartungen zurück. Dan Ndoye erzielte zwei Treffer bei einem erwarteten Torwert von 3,15. Igor Jesus, Liam Delap und Morgan Gibbs-White trafen jeweils einmal, obwohl ihre Chancen statistisch deutlich mehr Tore hätten bringen müssen.

Besonders unter Druck steht Rekordtransfer Liam Delap. Der Angreifer kam im Sommer um 52,5 Millionen Euro von Chelsea, konnte die hohen Erwartungen bisher aber nicht erfüllen.

Jetzt wartet das nächste Schlüsselspiel

Die nächste Gelegenheit, den Torfluch zu beenden, bekommt Glasner bereits am Freitag. Nottingham gastiert um 21 Uhr bei Ipswich Town.

Danach wird es nicht einfacher: Mit Manchester City, Chelsea und Brighton warten in den kommenden Heimspielen gleich drei schwere Gegner.