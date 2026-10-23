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Die Ausschreitungen in Frankreich sorgen für eine Spielverschiebung.
Die Ausschreitungen in Frankreich sorgen für eine Spielverschiebung.
IMAGO/ZUMA Press Wire
Lage nicht sicher

Proteste in Frankreich! PSG-Hit muss verschoben werden

Wegen angekündigter Großdemonstrationen in Frankreich muss der Ligue-1-Kracher zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon verschoben werden.
Von Sport Heute
23.10.2026, 14:55
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Die angespannte Sicherheitslage in Frankreich hat nun auch Auswirkungen auf den Fußball! Aufgrund angekündigter Großdemonstrationen muss das Ligue-1-Duell zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Olympique Lyon verschoben werden.

Wie der französische Ligaverband LFP mitteilte, kann die ursprünglich für Sonntag angesetzte Partie nicht wie geplant stattfinden. Die Polizei untersagte die Austragung aus Sicherheitsgründen. Stattdessen soll der Kracher im Pariser Parc des Princes am Montag um 20.30 Uhr über die Bühne gehen.

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Es ist bereits die vierte Spielverschiebung in den beiden höchsten französischen Spielklassen an diesem Wochenende.

Hintergrund sind die anhaltenden Unruhen in Frankreich. Nachdem es am vergangenen Wochenende landesweit zu schweren Ausschreitungen und Gewaltexzessen gekommen war, sind auch für die kommenden Tage zahlreiche Demonstrationen in Paris und anderen Städten angekündigt.

    Mit der Verschiebung wollen die Behörden sicherstellen, dass genügend Polizeikräfte zur Verfügung stehen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und mögliche weitere Ausschreitungen zu verhindern.

    red, 23.10.2026, 14:55
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