i Eintracht-Coach Adi Hütter. IMAGO/Kessler-Sportfotografie Erste Details Sportchef weg! ÖFB-Coach Hütter spricht über Abgang Nach dem überraschenden Abschied von Sportvorstand Markus Krösche spricht Eintracht-Trainer Adi Hütter erstmals über die Trennung und verrät Details. Von Sport Heute 23.10.2026, 14:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Eintracht Frankfurt beginnt nach dem überraschenden Abschied von Sportvorstand Markus Krösche eine neue Ära. Nun äußert sich auch Trainer Adi Hütter (56) erstmals ausführlich zum Aus seines Sportvorstandes.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund zeigt sich der Vorarlberger trotz der personellen Veränderung optimistisch. Sorgen um die Zukunft der Hessen macht sich der Österreicher nicht.

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"Dass wir uns hier für die Zukunft keine Sorgen machen müssen, hat auch Axel Hellmann gestern klar und deutlich gesagt. Es gibt einen klaren Plan auch ohne Markus. Zusammen mit Mathias Beck wird man jemand suchen, der zum Klub passt", erklärt Hütter.

Bei der Suche nach einem neuen Sportchef will sich der 56-Jährige allerdings bewusst zurückhalten. Vorstandsboss Axel Hellmann und Aufsichtsratschef Mathias Beck würden ihn über die Entwicklungen informieren.

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"Ich werde mich trotz allem auf meine Kernkompetenz konzentrieren, und das ist, Trainer zu sein", stellt der ehemalige Salzburg-Coach klar.

Bis ein Nachfolger für Krösche gefunden ist, übernimmt Hellmann vorübergehend die sportlichen Agenden. Innerhalb der nächsten Wochen soll die Entscheidung über die Neubesetzung fallen.

Besonders emotional spricht Hütter über den persönlichen Abschied von Krösche. Der 45-Jährige hatte den Trainer am vergangenen Sonntag über seine Entscheidung informiert. "Markus hat mich am Sonntagvormittag informiert. Wir haben uns dann bei mir in der Wohnung getroffen und eineinhalb Stunden lang ein tolles Gespräch gehabt", erzählt Hütter.

Dass sich Krösche persönlich Zeit für ihn genommen hat, weiß der Österreicher zu schätzen. "Das rechne ich Markus auch sehr, sehr hoch an, dass er persönlich bei mir vorbeigeschaut hat und mir das mitgeteilt hat."

Nach mehr als fünf Jahren endete Krösches Zeit bei der Eintracht. Der Deutsche wird bereits mit einem Wechsel zur AC Milan in Verbindung gebracht. Auch ein Österreicher wurde als möglicher Nachfolger gehandelt: Andreas Schicker. Der ehemalige Sturm-Graz-Sportchef hat einem Wechsel nach Frankfurt allerdings bereits eine Absage erteilt.