i Bayern-München-Trainer Vincent Kompany. Reuters Er brach zusammen Hubschrauber, Notarzt: die Details zu Kompany-Drama Großer Schock bei den Bayern. Star-Coach Vincent Kompany ist auf dem Trainingsgelände der Münchner zusammengebrochen. Es gibt neue Details. Von Sport Heute 23.10.2026, 18:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorgen beim FC Bayern München! Trainer Vincent Kompany (40) ist am Freitag nach einer Trainingseinheit an der Säbener Straße zusammengebrochen. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Trainingsgelände, der Belgier wurde anschließend mit einem Krankenwagen in ein Münchner Spital gebracht. Die "Bild" berichtete sogar über einen Notarzt-Einsatz.

Immerhin gibt es eine erste Entwarnung: Nach Informationen von "Sky Sport" ist Kompanys Zustand stabil. Über die genaue Ursache des Zusammenbruchs ist bislang nichts bekannt. Der Bayern-Coach hatte allerdings bereits seit vergangener Woche mit einer hartnäckigen Virus-Infektion zu kämpfen.

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Mittlerweile meldete sich auch Deutschlands Serienmeister selbst zu Wort und bestätigte, dass Kompany "in medizinischer Obhut" sei. Auch der Klub selbst sprach von einem "Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure", der Trainer sei "in ärztlicher Behandlung". "Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben", heißt es in dem Statement weiter.

Kompany von Infektion gezeichnet

Wie schwer ihn die Erkrankung mitgenommen hatte, zeigte sich schon beim 6:1-Heimsieg gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag. Kompany hielt zwar noch die Ansprache an seine Mannschaft, musste sich laut "Bild" aber sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Spiel auf ein Sofa in seiner Trainer-Kabine legen. Die Interviews überließ er anschließend den Bayern-Bossen.

Besonders unangenehm: Die Infektion soll auch Probleme an altem Narbengewebe verursacht und dem 40-Jährigen das Treppensteigen erschwert haben. Am Montag wurde Kompany nach "Bild"-Informationen von den Bayern-Ärzten erneut ausführlich untersucht. Auch am Dienstag fehlte er beim Training. Co-Trainer Aaron Danks vertrat ihn auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell mit Arsenal.

Schon damals mahnte Danks zur Vorsicht: "Das Wichtigste, wozu wir ihn gerade ermutigen, ist, sich auszuruhen und sich die Zeit zu nehmen, die er braucht – wie lange das auch dauern mag." Doch beim 2:2 gegen Arsenal am Mittwoch stand Kompany bereits wieder an der Seitenlinie.

Nach dem Spiel gab der Belgier selbst zu, die Warnsignale seines Körpers ignoriert zu haben. "Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!", erklärte er. Zwei Tage später folgte nun der Zusammenbruch.