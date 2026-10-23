i Bayern-Trainer Vincent Kompany. Reuters Vincent Kompany Zusammengebrochen! Große Sorge um Bayern-Coach Große Sorge um Bayern-Trainer Vincent Kompany. Der Belgier ist nach dem Training zusammengebrochen, kam ins Krankenhaus. Von Sport Heute 23.10.2026, 17:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock beim FC Bayern München! Trainer Vincent Kompany (40) ist am Freitag nach einer Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße zusammengebrochen. Der Belgier musste mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht werden.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichtet, ereignete sich der Vorfall nach dem Bayern-Training. Zuvor war bereits ein Rettungshubschrauber auf dem Trainingsgelände gelandet. Allerdings kam Kompany dann mit dem Krankenwagen in ein Spital. Sogar von einem Notarzt-Einsatz ist die Rede.

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Bayern-Coach hatte schweren Infekt

Kompany kämpft bereits seit vergangener Woche mit einer Virus-Infektion. Beim 6:1-Heimsieg gegen RB Leipzig war der Bayern-Coach angeschlagen und verzichtete anschließend auf Interviews.

Auch am Montag und Dienstag musste der 40-Jährige mehrere Trainingseinheiten auslassen. Vor dem Champions-League-Kracher gegen Arsenal (2:2) übernahm Co-Trainer Aaron Danks an seiner Stelle die Pressekonferenz.

"Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!", sagte Kompany am Mittwoch. Da stand er gegen Arsenal an der Seitenlinie und hielt auch danach die Pressekonferenz ab.

Wie es Kompany nach dem Zusammenbruch geht, ist derzeit nicht bekannt. Auch über die genaue Ursache des medizinischen Notfalls gibt es noch keine gesicherten Informationen.