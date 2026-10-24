i Peter Stöger. GEPA pictures "Das ist keine Mannschaft..." Austria am Boden! Ex-Coach Stöger mit Krisen-Ansage Die Wiener Austria rutscht mit der Niederlage in Altach weiter in die Krise. Ex-Coach Peter Stöger macht eine klare Ansage. Von Sport Heute 24.10.2026, 08:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Krise bei der Wiener Austria spitzt sich immer weiter zu! Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Altach stecken die Veilchen tief im Tabellenkeller. Jetzt meldet sich auch Ex-Austria-Trainer und ORF-Experte Peter Stöger zu Wort.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nur zwei Siege aus den ersten zehn Bundesliga-Spielen, drei Niederlagen in Folge und die schlechteste Punkteausbeute nach zehn Runden seit Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahr 1995. Im schlimmsten Fall gehen die Wiener sogar als Tabellenletzter ins kommende Derby gegen Rapid.

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Dabei hatte es für die Mannschaft von Trainer Stephan Helm in Altach zunächst gut ausgesehen. Johannes Eggestein brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung. Doch wie bereits eine Woche zuvor gegen Ried gab die Austria den Vorsprung aus der Hand. Patrick Greil glich in der 70. Minute mit einem sehenswerten Freistoß aus, Yann Massombo sorgte zehn Minuten später für den 2:1-Siegtreffer der Vorarlberger.

"Es ist wieder ein grauslicher Tag, es macht derzeit wenig Spaß", zeigte sich Austria-Kapitän Manfred Fischer nach dem Schlusspfiff bei Sky niedergeschlagen.

Auch Peter Stöger sieht die Situation bei seinem Ex-Klub kritisch. Der ORF-Experte glaubt allerdings nicht, dass der Kader der Wiener derart schlechte Ergebnisse rechtfertigt.

"Die Situation ist schwierig. Das ist keine Mannschaft, die vom Kader her ganz unten sein muss. Aber: Die Erwartungshaltung vom Umfeld ist zu hoch gegriffen", analysierte der ehemalige Austria-Coach.

Auch Trainer Stephan Helm steht zunehmend unter Druck. Ob der 42-Jährige beim kommenden Wiener Derby noch auf der Trainerbank sitzt, ist offen.

"Mit dieser Situation sind wir alle unzufrieden und die Kritik ist total berechtigt", räumte Helm nach der nächsten Pleite ein. Besonders die erneut verspielte Führung ärgerte den Austria-Trainer.

"Wir hauen uns im Moment die Leistung mit relativ einfachen Gegentoren zusammen, das schmerzt brutal", erklärte er. Ans Aufgeben denkt Helm allerdings nicht. "Ich sprühe vor Energie. Es zieht mich schon runter, aber es ist der Antrieb, dass man da rauskommt", betonte der Coach.

Bereits am Dienstag wartet im ÖFB-Cup gegen Hartberg die nächste Bewährungsprobe, ehe das brisante Stadtduell mit Rapid auf dem Programm steht.