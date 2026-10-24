i Marko Stankovic fällte ein drastisches Urteil über den Austria-Kader. GEPA pictures Drastisches Urteil Experte über Austria: "Nicht Bundesliga-tauglich" Die Wiener Austria schlittert immer weiter in die Krise. "Sky"-Experte Marko Stankovic sah deutliche Qualitätsdefizite bei den Veilchen. Von Sport Heute 24.10.2026, 06:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Austria kassierte am Freitagabend die dritte Bundesliga-Niederlage in Serie. Nach der siebten Pleite der Saison rutschten die Wiener bereits auf den elften Tabellenplatz ab und könnten am Samstag sogar die Rote Laterne umgehängt bekommen. Nämlich dann, wenn Wolfsberg mit Ex-Austria-Coach Manfred Schmid in Hartberg gewinnen sollte.

Bei den Wienern ist der Frust groß. Die Spieler wirkten nach der Pleite ratlos, suchten nach Erklärungen, Kapitän Manfred Fischer reagierte emotional, fand kaum Worte. Dazu kam eine deutliche Reaktion der Austria-Fans, die den Spielern nach dem Schlusspfiff den Rücken zugedreht hatten.

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"Die Spieler, die geholt wurden, sind nicht gut"

"Sky"-Experte Marko Stankovic, der die Partie auch als Co-Kommentator begleitete, ortete hingegen ein anderes Problem bei Violett. Er selbst kickte ja bei den Veilchen, wurde vor 13 Jahren Meister mit der Austria, schaffte den Sprung in die Champions League. Nun würden Spieler für die Austria auflaufen, die es damals nicht einmal in den Kader geschafft hätten, analysierte der Ex-Fußballer. Gerade auf zwei Spieler hatte sich Stankovic besonders eingeschossen: Ibarahim Buhari und Kang-Hee Lee.

"Ich behaupte: Altach hat vorne qualitativ bessere Spieler als die Wiener Austria. Wenn ich die Defensive anschaue, ist die Wiener Austria nicht gut, vor allem, wenn der Drago nicht spielt", meinte Stankovic mit Blick auf den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Aleksandar Dragovic. "Dafür kann Stephan Helm nichts, das ist Vereinssache. Die Spieler, die geholt wurden, sind nicht gut", meinte der Ex-Kicker.

"Das ist gar nichts"

"Buhari hinten ist für mich keine Bundesliga-Qualität. Ich war heute echt entsetzt, als ich ein paar Spieler gesehen habe", so Stankovic in seiner Analyse nach dem Spiel. Er habe zwar Buhari und Lee kritisch erwähnt, es seien aber nicht nur diese beiden gemeint.

Trotzdem unterstrich der Ex-Kicker: "Das sind Legionäre, die man holt. Die Austria sagt immer: ,Wir wollen die Jungen forcieren'. Das machen sie auch. Aber da lasse ich lieber jeden Jungen spielen, der macht das nicht schlechter – da bin ich felsenfest überzeugt. Das ist gar nichts", wurde Stankovic deutlich.

Der Experte weiß freilich auch um die finanziellen Probleme der Wiener. Da müsse man durchaus kreativ werden. Aber: "Es hat nichts mit Kreativität zu tun, wenn ich diese zwei Spieler in den eigenen Reihen habe. Es sind nicht nur die zwei, die sind mir aber heute in die Augen gestochen."