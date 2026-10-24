i Max Eberl, Christoph Freund und Vincent Kompany. IMAGO/MIS Coach fällt lange aus "Kein schöner Moment": Eberl mit bitteren Kompany-News Nach seinem Zusammenbruch bleibt Bayern-Trainer Vincent Kompany im Krankenhaus. Jetzt gibt Sportboss Max Eberl ein bitteres Update. Von Sport Heute 24.10.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorgen beim FC Bayern München! Nach seinem Zusammenbruch auf dem Trainingsgelände muss Trainer Vincent Kompany weiterhin im Krankenhaus bleiben. Jetzt ist klar: Der Belgier wird dem deutschen Rekordmeister deutlich länger fehlen als zunächst erhofft.

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg gab Sportvorstand Max Eberl ein Update zum Gesundheitszustand des 40-Jährigen. Zwar befindet sich Kompany mittlerweile in stabilem Zustand, an eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank ist allerdings nicht zu denken.

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"Wir haben gestern Abend auch gesprochen. Auch mit seiner Frau. Das war für uns alle natürlich kein schöner Moment", erklärte Eberl.

Nach Angaben des Bayern-Sportbosses muss Kompany noch mehrere Tage im Krankenhaus bleiben. Besonders bitter für die Münchner: Die Zwangspause wird sich wohl über einen längeren Zeitraum ziehen. Laut Eberl wird die Rückkehr des Trainers "nicht Tage, sondern Wochen" dauern.

Was genau den medizinischen Notfall ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Die Ärzte führen zusätzliche Untersuchungen durch, um die Ursache des Zusammenbruchs festzustellen.

"Ich bin jetzt hier kein Mediziner und werde keine Zusammenhänge herstellen", wollte sich Eberl nicht an Spekulationen beteiligen.

Beim FC Bayern steht derzeit die vollständige Genesung des Trainers an erster Stelle. Sportlich müssen die Münchner in den kommenden Wochen allerdings ohne ihren Chefcoach auskommen.

Die Verantwortung an der Seitenlinie übernimmt vorerst Assistenztrainer Aaron Danks. Für den Engländer ist diese Aufgabe nicht völlig neu. Bereits in der vergangenen Saison hatte er Kompany im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain vertreten.