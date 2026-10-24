i Die Stamford Bridge in London Reuters Strengere Stadionverbote Polizei setzt bei Derby Live-Gesichtserkennung ein Bei Chelseas Spiel gegen Tottenham setzt die Polizei erstmals Live-Gesichtserkennung ein, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Metropolitan Police setzt beim Premier-League-Heimspiel des FC Chelsea gegen den Lokalrivalen Tottenham Hotspur am Samstag Gesichtserkennung in Echtzeit ein. Das teilte der Chelsea Supporters' Trust (CST) mit.

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Die Fanvereinigung erklärte am Mittwoch auf X, sie habe von der Polizei Informationen zu den geplanten Maßnahmen erhalten. Die Behörden stuften die Partie als "Hochrisikospiel" ein.

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Die geplante Überwachung soll in Earl's Court und West Brompton stattfinden. Laut CST wird die Polizei während eines festgelegten Zeitraums vor dem Spiel zwei Einsatzwagen einsetzen.

Auf der Fahndungsliste stehen Personen, gegen die Stadionverbote verhängt wurden und die mit einem der beiden Klubs in Verbindung stehen. Außerdem umfasst sie Menschen, die wegen schwerer Straftaten gesucht werden, Vermisste sowie Personen, nach denen aufgrund von Haftbefehlen des HM Courts & Tribunals Service gesucht wird.

Reuters bat den FC Chelsea und die Metropolitan Police um eine Stellungnahme.

Das Spiel der beiden Londoner Rivalen steigt am Samstag um 18.30 Uhr an der Stamford Bridge. Chelsea ist nach zuletzt zwei Siegen in Folge Vierter. Die Spurs konnten sich mit dem ersten Sieg im siebenten Saisonspiel aus dem Tabellenkeller befreien und sind 16.