i Zwei Schalker mussten behandelt werden und verletzt raus. IMAGO/Sven Simon Zwei Teamkollegen raus Übler Blut-Crash überschattet Bundesliga-Duell Bange Minuten beim Duell zwischen Köln und Schalke in der deutschen Bundesliga. Zwei "Knappen" krachten aneinander, erlitten klaffende Blut-Wunden. Von Sport Heute 24.10.2026, 17:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock-Szenen in der deutschen Bundesliga! Beim 0:0 zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 kommt es zu einem heftigen Kopfzusammenstoß. Gleich zwei Schalker bleiben blutüberströmt am Rasen liegen und müssen ausgewechselt werden.

Die dramatische Szene ereignet sich in der 37. Minute. Bei einem langen Ball schubst Köln-Star Said El Mala seinen Gegenspieler Soufiane El-Faouzi, der gerade zum Kopfball hochsteigt. Dadurch prallt der Schalker mit voller Wucht gegen den Kopf seines eigenen Teamkollegen Robin Gosens.

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Beide Spieler gehen sofort zu Boden und bluten stark am Kopf. El Mala erkennt den Ernst der Lage und winkt die Betreuer herbei. Das Spiel wird minutenlang unterbrochen, während die Ärzte beider Mannschaften die Verletzten auf dem Rasen versorgen.

Leichte Entwarnung

Besonders besorgniserregend sind die Bilder von Gosens. Der Schalker kann das Spielfeld nur schwankend und von Betreuern gestützt verlassen. Beide Profis tragen dicke Kopfverbände, für sie ist die Partie vorzeitig beendet. Janik Bachmann und Timo Becker kommen als Ersatz ins Spiel.

Immerhin gibt Schalke noch vor der Halbzeit vorsichtige Entwarnung. Beide Spieler seien in der Kabine medizinisch betreut worden und "gut ansprechbar", teilt der Verein mit. Laut "Sky" werden Gosens und El-Faouzi noch während der Partie ins Krankenhaus gebracht. El Mala entschuldigt sich nach der Behandlung bei El-Faouzi.

Sportlich gerät das Geschehen angesichts der Schock-Szenen zur Nebensache. Vor 50.000 Zuschauern endet das Traditionsduell torlos. Köln bleibt damit zu Hause ungeschlagen, während Schalke bereits zum vierten Mal in Folge ohne Sieg bleibt.