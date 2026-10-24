i Manchester-City-Star Erling Haaland. IMAGO/Sportimage Premier League City verliert Weiße Weste, Affengruber jubelt wieder Manchester City hat die erste Saisonniederlage in der Premier League kassiert. Derweil gewann Fulham mit ÖFB-Legionär David Affengruber. Von Sport Heute 24.10.2026, 19:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt hat es auch Manchester City erwischt! Nach sieben Siegen in den ersten sieben Premier-League-Spielen kassierte der bisher makellose Tabellenführer die erste Saisonniederlage. City musste sich bei Aston Villa mit 1:2 geschlagen geben und verlor damit als letztes Team der Liga seine Weiße Weste.

Zum Matchwinner für die Gastgeber wurde Nicolas Jackson. Der Stürmer brachte Aston Villa bereits in der sechsten Minute in Führung. Zwar gelang City-Superstar Erling Haaland kurz nach der Pause der Ausgleich (52.), doch Jackson schlug nur acht Minuten später erneut zu und fixierte mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand.

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Damit ist auch die perfekte Bilanz der "Citizens" Geschichte. Titelverteidiger Arsenal nutzte den Patzer und zog durch einen 2:0-Erfolg gegen Everton nach Punkten mit Manchester City gleich. Eri Konsa (7.) und Gabriel Magalhaes (68.) netzten.

Affengruber darf jubeln

Besser als beim Tabellenführer lief es für ÖFB-Legionär David Affengruber. Der Innenverteidiger stand bei Fulham über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und durfte den zweiten Sieg in Folge bejubeln. Oscar Bobb erzielte in der 80. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg gegen Coventry City.

Für Fulham war es erst der zweite volle Erfolg im achten Saisonspiel. Mit nun acht Punkten schob sich der Klub auf den zwölften Tabellenplatz vor. .