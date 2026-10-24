i Die Autobahnvignette 2027 ist nur noch digital erhältlich. APA-Images / dpa Picture Alliance / FrankHoermann (Symbolbild) Ab 2027 in Kraft Neue Regel gilt für alle Autofahrer in Österreich Die Autobahnvignette 2027 ist nur noch digital erhältlich und bis Ende des Jahres um 106,80 Euro zu beziehen. Was Autofahrer wissen müssen. Von André Wilding 24.10.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer regelmäßig auf Österreichs Autobahnen unterwegs ist, kann sich bei der nächsten Jahresvignette Geld sparen. Denn obwohl die Vignette 2027 teurer wird, gibt es eine Möglichkeit, sich noch den bisherigen Tarif zu sichern.

Verkehrsminister Peter Hanke hat eine Preisbremse angekündigt. Die Erhöhung soll mit zwei Prozent deutlich unter der aktuellen Inflationsrate liegen. Der Autofahrerklub ARBÖ begrüßt die Entscheidung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vignette wird weniger stark verteuert

Normalerweise orientiert sich die Anpassung des Vignettenpreises an der Inflation. Diese liegt laut den vorliegenden Angaben bei 3,6 Prozent.

Für 2027 soll der Preis der Jahresvignette jedoch nur um zwei Prozent steigen. Für den ARBÖ ist das eine Entlastung für Autofahrer, die ohnehin mit hohen Kosten für ihre Mobilität zu kämpfen haben.

ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig erklärt: "Dass die Vignette mit nur zwei Prozent unter dem Verbraucherpreisindex von 3,6 % angehoben wird, befürworten wir sehr. Kraftfahrer sind derzeit mit extrem hohen Treibstoffkosten belastet, daher ist diese unter der gesetzlichen Vorgabe angesetzte Erhöhung ein erfreuliches Zeichen für alle, die auf das Auto angewiesen sind."

Bis Jahresende gilt noch der alte Preis

Besonders interessant ist die angekündigte Regelung für alle, die ihre Vignette frühzeitig kaufen. Die Jahresvignette für 2027 soll bis einschließlich 31. Dezember 2026 noch um 106,80 Euro erhältlich sein. Das entspricht dem Preis der Pkw-Jahresvignette 2026.

Damit können sich Autofahrer die angekündigte Preiserhöhung ersparen, wenn sie rechtzeitig zugreifen. Auch der ARBÖ bewertet diese Möglichkeit positiv.

"Diese Maßnahme wird nicht nur inflationsdämpfend wirken, sondern ist für Kraftfahrer auch ein echter Ansporn, die Vignette frühzeitig zu erwerben. Die Vignette 2027 ist ausschließlich digital erhältlich und kann in allen 89 ARBÖ-Prüfzentren bezogen werden", so Gerald Kumnig.

Ab 2027 nur noch digitale Vignette

Eine weitere Neuerung betrifft die Form der Jahresvignette. Die Vignette für 2027 wird ausschließlich digital angeboten. Die bisherige Klebevignette fällt damit weg.

Erhältlich ist die digitale Vignette unter anderem in den österreichweit 89 Prüfzentren des ARBÖ. Wer noch den bisherigen Tarif nutzen möchte, muss den Kauf spätestens am 31. Dezember 2026 abschließen.

ARBÖ legt noch ein Geschenk drauf

Für Mitglieder des Autofahrerklubs gibt es zusätzlich eine kleine Aktion. Wer seine neue Jahresvignette bis Ende Dezember 2026 in einem der 89 ARBÖ-Prüfzentren kauft, erhält einen Liter Scheibenklar kostenlos dazu.

Die Bilder des Tages i ?

Damit profitieren ARBÖ-Mitglieder nicht nur vom alten Vignettenpreis, sondern bekommen auch ein Produkt für die Autopflege gratis.