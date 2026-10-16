i Tesla hat ein fliegendes Auto vorgestellt. Tesla / X Spektakuläre Präsentation Tesla hebt ab! Neuer Roadster kann sogar fliegen Elon Musk hat in Texas einen Tesla Roadster mit Raketendüsen vorgestellt. Der Sportwagen kann kurze Strecken fliegen, kostet aber ein Vermögen. Von André Wilding 16.10.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Elektroauto, das einfach über andere Fahrzeuge hinwegfliegt? Genau das soll der neue Tesla Roadster können. Bei einer Präsentation im texanischen Waco zeigte Tesla-Chef Elon Musk eine Version des Sportwagens, die mithilfe zusätzlicher Triebwerke vom Boden abhob.

Dabei flog der Roadster sogar mit einer Seitenrolle über mehrere geparkte Tesla-Fahrzeuge. Möglich machen das spezielle Kaltgas-Triebwerke, die dem Elektroauto zusätzlichen Schub verleihen.

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Von 0 auf fast 100 km/h in 0,81 Sekunden

Doch nicht nur in der Luft soll der neue Roadster für Aufsehen sorgen. Auch bei der Beschleunigung präsentierte Tesla außergewöhnliche Werte.

Bei der Vorführung erreichte der Sportwagen aus dem Stand eine Geschwindigkeit von 60 Meilen pro Stunde, also rund 96,6 km/h, in gerade einmal 0,81 Sekunden. Laut Musk soll die spätere Serienversion sogar noch schneller werden.

Die zusätzliche Leistung kommt unter anderem von den eingebauten Kaltgas-Triebwerken. Diese stoßen komprimiertes Gas aus und erzeugen dadurch Schub. Das System soll sowohl die Beschleunigung verbessern als auch kurze Flugmanöver ermöglichen.

Reservierung kostet bis zu 250.000 Euro

Wer sich den Roadster mit den zusätzlichen Düsen sichern möchte, muss bereits vor dem Kauf tief in die Tasche greifen.

Für die Reservierung der besonders leistungsstarken Variante verlangt Tesla laut seiner Website insgesamt 250.000 Euro.

Davon werden zunächst 5.000 Euro fällig. Die restlichen 245.000 Euro müssen innerhalb von zehn Tagen überwiesen werden.

Eine vollständige Rückerstattung wird auf der Website ausdrücklich nur für die erste Zahlung von 5.000 Euro erwähnt.

Wer auf die zusätzlichen Triebwerke verzichten kann, kommt deutlich günstiger davon: Für die Performance-Version ohne Düsen beträgt die Reservierungssumme 50.000 Euro.

In den USA gelten die gleichen Zahlen, allerdings in US-Dollar.

Fliegende Version nicht für jeden erhältlich

Selbst wer die geforderte Summe bezahlen könnte, kann die außergewöhnliche Roadster-Version nicht einfach bestellen.

Die sogenannte Rocket-Variante soll ausschließlich auf Einladung von Tesla erhältlich sein. Damit entscheidet das Unternehmen selbst, wer Zugang zu dem Modell bekommt.

Produktionsstart für 2028 geplant

Bis die ersten Fahrzeuge tatsächlich ausgeliefert werden können, dürfte noch einige Zeit vergehen. Musk nennt derzeit das Jahr 2028 als geplanten Beginn der Produktion.

Wie viel der fertige Roadster letztlich kosten wird, hat Tesla noch nicht bekannt gegeben.

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Fest steht nach den Angaben des Unternehmens vorerst nur: Für die Version mit Raketendüsen ist bereits die Reservierung eine kostspielige Angelegenheit.