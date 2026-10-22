i Wien Energie bietet mit "NONANET" ab sofort ein flächendeckendes Internet-Angebot an. Fotos: Denise Auer, iStock; Bildmontage: "Heute" Mit neuem 5G-Cube "Nonanet" – Wien Energie bietet jetzt auch Internet an Wien Energie steigt nun verstärkt in das Internet-Geschäft ein. Neben Glasfaser gibt es jetzt auch einen 5G-Cube für Kunden zuhause in der Wohnung. Von Wien Heute 22.10.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strom, Fernwärme und jetzt auch Internet: Wien Energie baut sein Geschäft weiter aus. Mit dem neuen Angebot "NONANET" will der städtische Energieversorger künftig ganz Wien mit schnellem Internet versorgen. Möglich macht das neben dem bestehenden Glasfasernetz ein neuer 5G-Cube, der auch dort Internet ermöglicht, wo noch keine Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen verlegt wurden.

Der Vorteil: Der Cube kann nach dem Kauf selbst eingerichtet und sofort genutzt werden. Auf einen Glasfaseranschluss müssen Kunden damit nicht warten.

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Wien Energie liefert schnelles Internet

Die angebotenen Geschwindigkeiten von "NONANET" reichen laut Wien Energie bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde beim Hoch- und Herunterladen. Eine zehn Gigabyte große Datei könnte damit unter idealen Bedingungen in rund 32 Sekunden heruntergeladen werden. Damit gehört Wien Energie laut eigenen Angaben zu den Internet-Anbietern mit der höchsten Geschwindigkeit in Wien.

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Glasfaser für bald 100.000 Haushalte

Das bestehende Glasfasernetz umfasst bereits rund 350.000 Kilometer Faserlänge. Aneinandergereiht würde das für etwa neun Erdumrundungen reichen. Davon profitieren bereits 80.000 Wiener Haushalte und 400 Unternehmen.

Ein weiterer Ausbau des Glasfasernetzes ist geplant. Im kommenden Jahr erreicht Wien Energie den Meilenstein von 100.000 angeschlossenen Haushalten. Dabei setzt das Unternehmen auf sogenannte "Fiber-to-the-Home"-Anschlüsse. Anders als bei Anschlüssen, bei denen die letzten Meter über Kupferleitungen laufen, reicht die Glasfaser hier direkt bis in die Wohnung. Das soll für besonders stabile Verbindungen sorgen.

Auch Schulen profitieren vom Ausbau

Neue Leitungen entstehen vor allem dort, wo ohnehin gebaut wird. Dazu zählen etwa die Stadtentwicklungsgebiete Meischlgasse, VILLAGE IM DRITTEN und Oberes Hausfeld. Auch bei Fernwärmeprojekten, Sanierungen und im Zuge der Initiative "Raus aus Gas" werden Glasfaserkabel mitverlegt. So sollen zusätzliche Baustellen möglichst vermieden werden.

Nicht nur Privathaushalte profitieren: Gemeinsam mit der Stadt Wien versorgt Wien Energie bereits mehr als 700 Schulen und Kindergärten mit Glasfaser. "Mit dem Ausbau von Glasfaser schafft Wien Energie die Basis für eine verlässliche Datenversorgung in der Stadt und leistet damit einen Beitrag zur digitalen Weiterentwicklung Wiens", erklärt Wien-Energie-Geschäftsführer Sascha Zabransky.

Aktion zum Start

Zum Start gibt es eine Rabattaktion: Neukunden zahlen in den ersten neun Monaten für sämtliche "NONANET"-Tarife nur 9,90 Euro monatlich. Das gilt sowohl für Glasfaser als auch für den neuen 5G-Cube. Zusätzlich gibt es einen Energiegutschein im Wert von 30 Euro.

Die Mindestvertragsdauer beträgt 24 Monate. Nach Ablauf der neun Monate gelten je nach gewählter Internetgeschwindigkeit die regulären Monatspreise von 29,90 Euro, 39,90 Euro oder 49,90 Euro. Die Aktion läuft seit 19. Oktober und gilt bis auf Widerruf.