i Besonders beliebt: Die Horror-Krankenschwester. Sabine Hertel Nicht immer gruselig Back to the basics – das sind die Halloween-Trends Halloween steht vor der Türe – bald wimmelt es in Österreich von Geistern, Hexen und Co. "Heute" weiß auch heuer, was die beliebtesten Kostüme sind. Von Österreich Heute 22.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween steht vor der Tür und die Suche nach dem passenden Kostüm läuft auf Hochtouren. Ob blutsaugender Vampir, furchteinflößender Clown oder blutverschmierte Krankenschwester – "Heute" hat sich im Kostümverkauf Witte umgesehen und getestet, welche Verkleidungen heuer besonders gefragt sind.

Klassiker überzeugen heuer

Im Kostümverkauf Witte in der Linken Wienzeile 16 wissen die Profis, welche Kostüme heuer besonders beliebt sind: Die Klassiker kehren zurück, viele verkleiden sich besonders gerne als Vampir. Mit Fledermaus als Accessoire und schicker Maske ist ohne viel Aufwand ein schauriges Kostüm gezaubert.

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Horror-Clowns sind nach wie vor in Mode. Sabine Hertel

Ebenfalls beliebt sind auch nach vielen Jahren noch die Horror-Clowns. Egal ob mit Kleidchen oder Hosenanzug – Pennywise, Art der Clown und Co. werden auch dieses Jahr wieder zur Genüge auf Österreichs Straßen für Angst und Schrecken sorgen.

Ein Klassike begeistert auch dieses Jahr: der Vampir. Sabine Hertel

Für manche sind Horror-Clowns und Zombies aber weitaus weniger gruselig als ein Besuch beim Arzt – deswegen ist auch heuer die blutverschmierte Grusel-Krankenschwester wieder in. Mit weißem Kittel und verschmiertem Beil lässt sich der Look einfach umsetzen. Gleichzeitig bietet er viel Spielraum für eigene Ideen – von der untoten Pflegekraft bis zur blutrünstigen Horror-Schwester.

Gruselfaktor nicht immer erwünscht

Geschäftsführer Günther Hass spürt bereits jetzt einen Andrang: "Wir haben jetzt schon mehr Gäste als im Vorjahr", erklärt er. Am meisten los ist jedoch am letzten Tag vor Halloween – Kurzentschlossene hoffen, bei Witte noch fündig zu werden.

Der Hass selbst hat natürlich auch ein Lieblingskostüm dieses Jahr: "Es ist nicht der Zirkusdirektor wie letztes Jahr, sondern ein Anzug mit Kürbissen", lacht er. Der Verkleidungs-Fan weiß aber auch: "Immer weniger Menschen ziehen sich gruselig an. Es darf auch gerne einmal etwas lustiges oder schönes wie Prinzessinnen sein".