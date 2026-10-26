i Jermaine Pennant "imago" Mit 50 Stichen genäht Liverpool-Legende attackiert: "Hat mir Leben gerettet" Ex-Liverpool-Star Jermaine Pennant wurde von einem Hund angegriffen und schwer verletzt. Sein eigener Vierbeiner verhindert Schlimmeres. Von Sport Heute 26.10.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jermaine Pennant (43) verdankt seinem Hund möglicherweise sein Leben. Der ehemalige Liverpool-Star wurde bei einem Spaziergang in London von einem Deutschen Schäferhund attackiert und erlitt vier teils schwere Bisswunden. Mehr als 50 Stiche waren nötig, um seine Verletzungen zu versorgen. Dass der Angriff nicht noch schlimmer endete, hat Pennant nach eigenen Angaben seinem Hund King zu verdanken.

"Er hat mir das Leben gerettet. Wäre King ein kleinerer Hund gewesen, hätte es keine Chance gegeben", erzählt der frühere Premier-League-Profi gegenüber der britischen "Sun".

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Hund verbeißt sich in Bein

Der Vorfall ereignete sich in Nordlondon, wo Pennant mit seinem American Akita namens King unterwegs war. Als die beiden einem Deutschen Schäferhund begegneten, eskalierte die Situation. "Es war wirklich beängstigend. Der andere Hund ging auf King los, also griff ich ein, um ihn zu beschützen", schildert der 43-Jährige.

Doch plötzlich wurde Pennant selbst zum Opfer. "Als Nächstes merkte ich, wie der Hund mich attackierte. Ich lag auf dem Boden und er hatte mindestens fünf Sekunden lang mein Bein im Maul."

Der ehemalige Fußballer konnte sich zunächst nicht befreien. "Ich spürte einen gewaltigen Druck. Man muss sich die Kraft eines Hundebisses vorstellen." Schließlich griff sein eigener Hund ein. "King sprang dazwischen, um mich zu beschützen. Die beiden Hunde gingen richtig aufeinander los. Danach blieb King an meiner Seite, bis Hilfe kam."

Mehr als 50 Stiche notwendig

Pennants Freundin Mimmi Montgomery organisierte nach dem Angriff eine Fahrt in die Notaufnahme. Dort stellten die Ärzte vier Bisswunden am rechten Bein fest, die mit mehr als 50 Stichen genäht werden mussten.

Der 43-Jährige verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag im Krankenhaus. Wegen einer besonders großen Wunde könnte sogar noch eine plastische Operation notwendig werden.

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Laut Pennant waren zum Zeitpunkt des Vorfalls beide Hunde nicht angeleint. Eine Anzeige bei der Polizei möchte der ehemalige Fußballer dennoch nicht erstatten. "Es ist einfach etwas, das passiert. Mir geht es gut, dem Hund geht es gut. Alles ist in Ordnung."

Pennant spielte während seiner Karriere unter anderem für Arsenal, Liverpool, Leeds United und Stoke City. Insgesamt absolvierte der Engländer 231 Premier-League-Partien, ehe er 2018 seine Karriere beendete.