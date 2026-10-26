i Wer wird Weltfußballer des Jahres 2026) Imago Images Stream, Abstimmung, Favoriten Ballon d'Or 2026 – alle Infos zur großen Fußball-Gala Wer wird zum besten Fußballer der Welt gekürt? Am Montagabend wird der Ballon d'Or vergeben. Alle Infos zu Favoriten, Übertragung und Wahl. Von Sport Heute 26.10.2026, 10:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane, Kylian Mbappe oder doch Lamine Yamal? Am Montagabend blickt die Fußballwelt gespannt nach London. Im berühmten Palladium Theatre wird der Ballon d'Or vergeben. Die begehrte Auszeichnung gilt als wichtigste individuelle Ehrung im Weltfußball. Gleich mehrere Superstars dürfen sich Hoffnungen auf den Goldenen Ball machen.

Erstmals findet die Gala in der britischen Hauptstadt statt. Damit würdigen die Veranstalter auch den Engländer Stanley Matthews, der 1956 als erster Fußballer überhaupt mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde.

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Wann und wo wird der Ballon d'Or vergeben?

Die Preisverleihung beginnt am Montag um 21 Uhr im London Palladium Theatre. Vergeben werden neben dem Goldenen Ball für Männer und Frauen auch Auszeichnungen für die besten Nachwuchsspieler, Torhüter, Trainer, Mannschaften und Stürmer. Dazu kommt der Sócrates-Preis für besonderes gesellschaftliches Engagement.

Wo läuft die Gala im TV?

Die Verleihung wird beim Streamingdienst DAZN übertragen. Laut den angekündigten Übertragungsinformationen können Fans die Gala kostenlos verfolgen. Dafür ist lediglich eine Registrierung mit einer E-Mail-Adresse erforderlich, ein kostenpflichtiges Abo wird nicht benötigt.

Wie wird der Sieger ermittelt?

Über die Vergabe entscheidet eine internationale Jury aus Sportjournalisten. Bei den Männern stimmen Vertreter der 100 bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste ab, bei den Frauen jene der Top 50.

Jeder Juror vergibt Punkte an zehn Kandidaten. Entscheidend sind die Leistungen der Saison 2025/26, einschließlich der Fußball-WM im Sommer. Die Abstimmung endete bereits am 28. September.

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Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern zählen Bayern-Torjäger Harry Kane und sein Teamkollege Michael Olise zum engeren Favoritenkreis. Auch Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappe, Barcelonas Lamine Yamal und PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia werden hoch gehandelt. Selbst Lionel Messi werden noch Außenseiterchancen eingeräumt.

Bei den Frauen führt der Weg vor allem über den FC Barcelona. Alexia Putellas, Ewa Pajor und Claudia Pina gehören nach einer erfolgreichen Saison mit den Katalaninnen zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen. In beiden Hauptkategorien stehen jeweils 30 Spielerinnen beziehungsweise Spieler zur Wahl.