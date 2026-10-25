i Kylian Mbappe wurde im Clasico zum Matchwinner. IMAGO/ZUMA Press 2:1-Sieg von Real Madrid Superstar Mbappe schockt Barcelona spät im Clasico Real Madrid entscheidet den El Clasico gegen den FC Barcelona mit 2:1 für sich. Superstar Kylian Mbappe wird mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Von Sport Heute 25.10.2026, 23:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Superstar Kylian Mbappe schießt Real Madrid im prestigeträchtigen El Clasico gegen den FC Barcelona zum 2:1-Sieg. Mit seinem entscheidenden Treffer in der 88. Minute sorgt der Angreifer für den späten Jubel der Königlichen. Für die Katalanen ist es die erste Liga-Niederlage der Saison.

Dabei entwickelt sich zwischen den beiden Erzrivalen zunächst eine ausgeglichene Partie. Beide Teams agieren vorsichtig, klare Torchancen bleiben lange Mangelware.

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Mbapp trifft kurios zur Führung

Kurz vor der Pause schlägt Real schließlich zu. Nach einer scharfen Hereingabe von Diomande versucht Barcelona-Verteidiger Martin zu klären, trifft dabei allerdings Mbappe am Knie. Von dort springt der Ball in der 41. Minute zum 1:0 ins Netz.

Barcelona hat die schnelle Antwort auf dem Fuß. Lamine Yamal kommt nur drei Minuten später völlig frei zum Abschluss, setzt den Ball aus acht Metern aber deutlich neben das Tor. Auf der Gegenseite vergibt Diomande kurz vor dem Pausenpfiff eine weitere Großchance.

Barcelona schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel übernimmt die Mannschaft von Hansi Flick zunehmend die Kontrolle. In der 61. Minute belohnt sich Barcelona: Nach einem schnell ausgeführten Eckball kommt Raphinha im Strafraum frei zum Abschluss und trifft zum 1:1.

Wenig später verhindert Real-Goalie Andrij Lunin mit einer starken Parade gegen einen Kopfball von Martin den Rückstand. Auch Yamal hat die Führung auf dem Fuß, verfehlt das Tor in der 78. Minute jedoch knapp.

Später Mbappe-Treffer entscheidet Clasico

Als bereits vieles auf eine Punkteteilung hindeutet, schlägt Real eiskalt zu. Jude Bellingham schickt Eduardo Camavinga in die Tiefe. Der Franzose setzt sich gegen Martin durch und legt quer auf Mbappe, der den Ball in der 88. Minute nur noch ins leere Tor schieben muss.

Mit seinem zweiten Treffer entscheidet der Superstar das Duell der spanischen Giganten. Real verkürzt durch den Heimsieg den Rückstand auf Tabellenführer Barcelona auf drei Punkte. Die Mannschaft von Hansi Flick muss hingegen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen.