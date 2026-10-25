i Fabio Ingolitsch sah nach dem Schlusspfiff die Rote Karte. GEPA pictures Schiedsrichter im Mittelpunkt Sturm-Trainer Ingolitsch rastet nach Ried-Remis aus Sturm Graz rettet gegen Ried in letzter Minute einen Punkt. Nach dem Schlusspfiff verliert Trainer Fabio Ingolitsch die Nerven und sieht Rot. Von Sport Heute 25.10.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schlusspfiff war längst ertönt, doch für Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch war die Partie gegen die SV Ried noch nicht vorbei. Der 34-Jährige stürmte nach dem hitzigen Bundesliga-Duell auf das Schiedsrichterteam zu und machte seinem Ärger Luft. Die Konsequenz: Schiedsrichter Safak Barmaksiz zückte die Rote Karte gegen den Sturm-Coach.

Damit droht den Grazern der nächste personelle Rückschlag. Während Ingolitsch ohnehin zahlreiche verletzte Spieler ersetzen muss, wird er nun voraussichtlich auch selbst für zumindest eine Partie auf der Trainerbank fehlen.

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Drei Szenen bringen Sturm auf die Palme

Der Ärger des Sturm-Trainers hatte sich bereits während der Partie aufgestaut. Gleich mehrere Entscheidungen des Schiedsrichterteams sorgten bei den Grazern für Diskussionen.

Den Anfang machte Arjan Malic, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde (45.+2.). Nur drei Minuten später zeigte Barmaksiz nach einem Handspiel von Hödl auf den Elfmeterpunkt – zugunsten der Rieder.

Auch nach Seitenwechsel blieb es hitzig. Beim Führungstreffer der Gäste in der 55. Minute lieferte sich Ried-Angreifer Thelin einen intensiven Zweikampf mit Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic. Der Treffer zählte, bei den Grazern sorgte die Szene allerdings für Unmut.

Rote Karte trotz spätem Ausgleich

Obwohl Sturm in Unterzahl noch den Last-Minute-Ausgleich erzielte und damit einen Punkt rettete, war Ingolitschs Ärger nach dem Abpfiff nicht verflogen. Der Trainer suchte unmittelbar das Gespräch mit den Unparteiischen. Weil er seine Kritik auch danach fortsetzte, zeigte ihm Barmaksiz schließlich Rot.