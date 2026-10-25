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Miron Muslic über Vincent Kompany
Miron Muslic über Vincent Kompany
IMAGO/Norbert Schmidt
Sorge um Bayern-Coach

Nach Kompany-Kollaps schlägt ÖFB-Trainer Muslic Alarm

Der Kollaps von Bayern-Trainer Vincent Kompany sorgt für Betroffenheit. Jetzt meldet sich auch Österreichs Bundesliga-Coach Miron Muslic zu Wort.
Von Sport Heute
25.10.2026, 13:28
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Große Sorge um Vincent Kompany! Der Trainer des FC Bayern München war am Freitag auf dem Vereinsgelände zusammengebrochen und musste mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 40-jährige Belgier soll dort noch einige Tage bleiben, ehe er sich zu Hause erholen kann.

Auch Österreichs Trainer-Export Miron Muslic beschäftigt der Vorfall. Der Schalke-Coach, der die Königsblauen zurück in die deutsche Bundesliga geführt hat, kennt die enorme Belastung an der Seitenlinie. "Der Tag ist manchmal sehr, sehr lang. Unser Job ist sehr fordernd", erklärt der Tiroler.

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Muslic hält deshalb eine bewusste "Coaching-Hygiene" für besonders wichtig. Gleichzeitig schickt er seinem Kollegen Genesungswünsche: "Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und wir sehen ihn bald wieder an der Seitenlinie."

"Er hatte Probleme" - Sorge um Bayern-Coach Kompany

Auch Dortmund-Trainer Niko Kovac fordert, Kompany ausreichend Zeit zur Erholung zu geben. "Wichtig ist in dieser Phase, ihm Ruhe zu geben", betont der BVB-Coach. Laut "Bild" bekam der Bayern-Trainer im Krankenhaus bereits Besuch von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der ihm auch Essen mitgebracht haben soll.

ÖFB-Legionär verlor Tabellenführung durch spätes Tor

Was genau zu Kompanys Zusammenbruch geführt hat, ist weiterhin offen. Der Belgier hatte zuletzt mit einem Virusinfekt zu kämpfen. Bayern-Sportvorstand Max Eberl warnte allerdings davor, daraus voreilige Schlüsse zu ziehen. Die medizinischen Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen.

red, 25.10.2026, 13:28
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