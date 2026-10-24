i Stephan Helm ist nicht mehr Austria-Trainer, nun meldet sich Sport-Vorstand Tomas Zorn zu Wort. GEPA pictures Trainer-Knall Nach Helm-Rauswurf meldet sich Austria-Boss zu Wort Stephan Helm ist nicht mehr Trainer der Wiener Austria. Sport-Vorstand Tomas Zorn gab ein äußerst kurzes Statement ab. Von Sport Heute 24.10.2026, 22:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Austria Wien hat nach dem katastrophalen Saisonstart Trainer Stephan Helm entlassen. Auch Co-Trainer Christian Wegleitner muss seinen Posten räumen. Nach dem Trainer-Beben meldet sich nun Sport-Vorstand Tomas Zorn zu Wort.

"Ich möchte mich im Namen des Vorstands und des gesamten Klubs sehr herzlich bei Stephan Helm und Christian Wegleitner für ihren Einsatz und ihre Arbeit für Austria Wien in den vergangenen Jahren bedanken", erklärt Zorn in einer offiziellen Mitteilung der Veilchen, in einem eher kurzgehaltenen Statement. "Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihnen alles Gute", heißt es weiter.

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Auslöser für den Trainerwechsel ist die sportliche Talfahrt der Veilchen. Nach der jüngsten 1:2-Niederlage am Freitagabend in Altach hält die Austria bei nur sieben Punkten aus zehn Bundesliga-Spielen und ist nur Vorletzter. Sieben Niederlagen bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995.

Violets-Coach übernimmt

Auch die Nachfolgeregelung steht bereits fest – zumindest vorerst: Maximilian Uhlig, bisher Trainer der Young Violets in der 2. Liga, übernimmt die Kampfmannschaft interimistisch bis Jahresende. Der 33-Jährige soll die Wiener aus der Krise führen und steht bereits am Dienstag beim ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Hartberg erstmals an der Seitenlinie.

Die größten Austria-Spieler aller Zeiten i ?

Bevor es sportlich wieder ernst wird, soll Interimstrainer Uhlig am Montag ab 13 Uhr öffentlich präsentiert werden. Da wird auch Zorn ausführlicher zu Wort kommen.

Auf Uhlig wartet ein schwieriger Einstand. Nach dem Cup-Duell gegen Hartberg steht am Sonntag das Wiener Derby gegen Tabellenführer Rapid auf dem Programm. Ausgerechnet vor diesem brisanten Duell hoffen die Veilchen mit dem Trainerwechsel auf die Wende.