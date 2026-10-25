i Nicolas Binder IMAGO/ANP Stürmer in Hochform Ex-Rapidler mit Doppelpack in Hollands Topliga Ex-Rapidler Nicolas Binder glänzt beim 6:1-Kantersieg von Cambuur mit seinem ersten Eredivisie-Doppelpack. Von Sport Heute 25.10.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Fußball-Legionär Nicolas Binder (24) sorgt in der niederländischen Eredivisie weiter für Furore! Der ehemalige Rapid-Stürmer schießt seinen Klub SC Cambuur am Samstag mit zwei Treffern zu einem klaren 6:1-Auswärtssieg in Tilburg.

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Binder eröffnet bereits in der neunten Minute den Torreigen. Auch nach der Pause ist der Österreicher zur Stelle und stellt in der 58. Minute auf 4:0. Auf seinen ersten Dreierpack muss er allerdings noch warten: Nach 77 Minuten wird der Angreifer ausgewechselt.

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Mit dem Doppelpack setzt Binder seine beeindruckende Serie fort. Der frühere ÖFB-U21-Teamspieler hat jetzt in drei aufeinanderfolgenden Ligapartien getroffen. Insgesamt gelangen ihm dabei vier Tore.

Für den Eredivisie-Aufsteiger hält der 24-Jährige nach zehn Runden bereits bei fünf Saisontoren und zwei Assists. Mit insgesamt sieben Scorerpunkten liegt Binder auf dem sechsten Platz der ligaweiten Scorerliste.

Auch für Cambuur sind die Treffer des Österreichers enorm wertvoll. Der Aufsteiger steht nach zehn Spielen mit zwölf Punkten auf Tabellenplatz zehn. Binder entwickelt sich dabei immer mehr zu einer wichtigen Offensivwaffe.