i Romano Schmid brachte Frosinone zwei Mal in Führung. IMAGO/LaPresse Treffer nach 25 Sekunden ÖFB-Star trifft bei Acht-Tore-Spektakel doppelt Romano Schmid brachte Frosinone im Spiel gegen Atalanta Bergamo in der Serie A zweimal in Führung. Für den Sieg reichte es dennoch nicht. Von Sport Heute 25.10.2026, 17:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ganz bitterer Nachmittag für Romano Schmid in der italienischen Serie A. Mit dem seinem Team Frosinone lag der ÖFB-Star im Topspiel gegen Atalanta Bergamo gleich zwei Mal in Führung und hätte beinahe den nächsten Überraschungs-Sieg in der jungen Saison gelandet.

Für den Dreier reichte es dennoch nicht. Nach einem wilden Hin und Her mit einigen Führungswechseln trennten sich der Aufsteiger und der Conference-League-Teilnehmer mit 4:4. Besonders bitter: Schmid brachte seinen Klub zunächst mit einem Blitz-Tor in der ersten Minute und dann, rund eine Viertelstunde später, gleich noch einmal in Führung.

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Nach nur 25 Sekunden fing der österreichische Teamspieler einen zu kurz geratenen Rückpass ab, schoss mit seinem zweiten Kontakt eiskalt zum 1:0 ein und erzielte damit sein erstes Tor. In der 17. Spielminute kam der Ball nach einem schönen Angriff über die rechte Seite im Rückraum des Sechzehners zu Schmid, der ihn aus rund zwölf Metern trocken ins lange Eck verwertete – in bester Stürmer-Manier.

Atalanta drehte die Partie allerdings noch vor der Pause durch Tore von Stürmer Nikola Kristovic (14. und 45. Minute) sowie Mittelfeldspieler Ederson (33. Minute, per Elfmeter). Frosinone glich prompt nach dem Seitenwechsel durch Giacomo Calo (48.) zum 3:3 aus.

Atalanta hatte jedoch wiederum die passende Antwort parat und kam durch Eljif Elmas (50.) erneut in Führung. Doch damit nicht genug: Der Aufsteiger kam durch Aleksa Terzic (82.) ein letztes Mal zurück. Der ehemalige Salzburger erzielte den 4:4-Endstand.

Durch den Punkt nach acht Spielen hält Frosinone nun bei 14 Punkten und belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz, der in der Serie A für die Qualifikation zur Conference League reicht. Atalanta hat nach einem schwachen Saisonstart nur zehn Punkte und ist Elfter.