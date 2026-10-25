i United und Trainer Carrick schlittern tiefer in die Krise IMAGO/Pro Sports Images Acht Spiele sieglos 0:3-Heimpleite! Manchester United stürzt immer tiefer Manchester United steckt tief in der Krise! Die Red Devils verlieren zu Hause gegen Bournemouth mit 0:3 und warten seit acht Spielen auf einen Sieg. Von Sport Heute 25.10.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächste Blamage für Manchester United! Der englische Rekordmeister kassiert am achten Spieltag der Premier League eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Bournemouth. Für Trainer Michael Carrick wird die Lage damit immer brenzliger. Sein Team rutscht auf Tabellenplatz 16 ab.

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Die Gäste schlagen schon vor der Pause zweimal zu. Zunächst bringt der 20-jährige Brasilianer Rayan Bournemouth nach einer Flanke von Justin Kluivert in Führung (38.). Nur fünf Minuten später legt Marcus Tavernier nach und erhöht auf 2:0. Uniteds Defensive macht dabei keine gute Figur.

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Auch nach dem Seitenwechsel findet Manchester keine Antwort. Rayan vergibt zunächst die große Chance auf seinen zweiten Treffer, ehe Evanilson in der 72. Minute alles klarmacht. Der Stürmer kommt vor United-Goalie Senne Lammens an den Ball und schiebt zum 3:0 ins leere Tor ein. Bournemouth klettert durch den Erfolg auf Rang 13.

Besser läuft es für Liverpool. Die Reds schlagen Brighton mit 2:0 und verbessern sich auf Platz vier. Florian Wirtz bringt Liverpool mit einem abgefälschten Schuss in Führung (17.), Alexander Isak legt nur drei Minuten später nach. Für Brighton endet damit eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage.

Auch Österreichs Trainer-Export Matthias Jaissle darf jubeln. Newcastle gewinnt bei Crystal Palace mit 2:0. William Osula trifft kurz nach der Pause, Harvey Barnes legt nach Vorarbeit von Ex-Salzburger Amar Dedic nach. Im vierten Spiel des Tages trennen sich Hull City und Brentford 1:1. Der wieder fitte Österreicher Jannik Schuster sitzt bei Brentford über die gesamte Spielzeit auf der Bank.