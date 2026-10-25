i Salzburg gegen LASK im Topspiel der Bundesliga-Runde. GEPA pictures 3:1-Sieg gegen LASK Dreifacher Tabakovic – Salzburg dreht Rückstand in Linz Der LASK ging gegen Salzburg in Führung – dann drehten die Bullen aber auf und gewannen mit 3:1. Mann des Spiels: Haris Tabakovic mit einem Hattrick. Von Sport Heute 25.10.2026, 18:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Haris Tabakovic (25., 49., 74.) schoss Red Bull Salzburg im Topspiel der österreichischen Bundesliga gegen den LASK zum 3:1-Sieg. Das Team von Danny Röhl drehte in Linz einen 0:1-Rückstand, bleibt damit erster Verfolger von Tabellenführer Rapid und in der Bundesliga-Saison weiterhin die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Samuel Adeniran (13.) brachte das Team von Didi Kühbauer auf der Gugl in der Anfangsphase in Führung.

Die Mozartstädter halten durch den Dreier nach zehn Runden bei 24 Punkten – und liegen damit drei Zähler hinter dem grün-weißen Tabellenführer (27 Punkte). Für den amtierenden Meister LASK ist es hingegen der nächste kleine Rückschlag in der Bundesliga-Saison. Die Oberösterreicher sind zwar weiterhin Tabellen-Dritter, haben mit 19 Punkten allerdings bereits acht Zähler Rückstand auf Rapid.

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Der LASK konnte zuvor unter der Woche seinen Premierensieg in der Champions League einfahren, gewann gegen den portugiesischen Topklub Sporting Lissabon verdient mit 3:2. Für die Salzburger setzte es derweil in der Europa League einen kleinen Rückschlag im Kampf ums Weiterkommen. Die Mozartstädter vergaben gegen NK Celje spät den Sieg, kassierten in der 90. Spielminute den Ausgleich und spielten nur 2:2-Unentschieden.

Salzburg dreht Topspiel in Linz

Die ersten Minuten gehörten in Linz dem LASK. Salzburg gab einige Räume her und die Heimmannschaft kombinierte nach Belieben. Kevin Boma (7.) rettete früh nach einem Stanglpass in höchster Not. In der 10. Spielminute verfehlte Moses Usor das Tor der Salzburger nur denkbar knapp.

Drei Minuten später fiel dann folgerichtig die Führung für die Kühbauer-Mannschaft – weil der LASK über Kapitän Sascha Horvath gut konterte, Adeniran Salzburgs Schmid am Sechzehner stehen ließ und dann trocken ins lange Eck abschloss.

Vom Rückstand wachgerüttelt, legten die Gäste einen Gang zu, wurden stärker und kamen dann fast aus dem Nichts zum 1:1-Ausgleich. Jesper Lindström zündete im Konter den Turbo und spielte einen Traumpass auf Tabakovic (25.), der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Nach einem hohen Ballgewinn der Salzburger stand Tabakovic (48.) plötzlich alleine vor LASK-Goalie Jungwirth. Der Stürmer behielt die Nerven und schoss den Ball zum 2:1 in den Winkel – Spiel gedreht. Dann hätte Lindström (60.) beinahe nach einem Traumsolo das 3:1 erzielt. Der Däne ließ zwei Linzer stehen, setzte einen dritten auf den Hosenboden – zögerte dann jedoch zu lange mit dem Abschluss. Haris Tabakovic machte in Minute 74 mit seinem dritten Treffer des Abends alles klar: Der Angreifer stand nach einem Abpraller von Sota Kitano, dort wo ein Stürmer stehen muss und traf per Abpraller zum 3:1-Endstand.