i Konrad Laimer gegen Phillipp Lienhart IMAGO/Nordphoto Ohne Vincent Kompany Bayern zittern lange, gewinnen gegen Freiburg mit 3:1 Die Bayern scheinen den Schock um Trainer Vincent Kompany verkraftet zu haben und gewinnen das Topspiel gegen Freiburg mit 3:1. Von Sport Heute 25.10.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bayern gewinnen in der Bundesliga auch ohne Trainer Vincent Kompany an der Seitenlinie – der sich nach seinem Zusammenbruch weiterhin in medizinischer Behandlung im Krankenhaus befindet.

Der deutsche Rekordmeister dominierte das Topspiel gegen den SC Freiburg über weite Phasen der Partie, musste in den Schlussminuten aber dennoch um den Sieg zittern und gewann am Ende glücklich mit 3:1. Damit verteidigt das Team von ÖFB-Star Konrad Laimer die Tabellenführung und hält nun punktgleich mit Borussia Dortmund bei 17 Punkten nach sieben Spielen.

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Innenverteidiger Dayot Upamecano (16.) nach einem Kraftanfall, samt Sprint über den ganzen Platz, Serge Gnabry (42.) und Michael Olise (90+5.) schossen die Bayern im Breisgau zum Sieg. Mittelfeld-Star Tom Bischof (82.) traf spät ins eigene Tor und sorgte dafür, dass die Schlussphase noch einmal spannend wurde.

Bis zum Anschlusstreffer hätten die Bayern aber bereits deutlich höher führen müssen. Die Münchner ließen einige Hochkaräter liegen. Freiburgs Goalie Mio Backhaus erwischte einen starken Abend, rettete sein Team mehrmals in größter Not und kam am Ende auf acht (!) Paraden.

So mussten die Bayern am Ende lange um ihren Sieg zittern. Die Freiburger waren offensiv so gut wie gar nicht präsent, kamen in den Schlussminuten aber gleich zu mehreren guten Chancen. Jonas Urbig (90+1.) rettete nach einem Eckball glänzend.

Laimer glänzt auf der Sechs

Aus österreichischer Sicht beachtlich: Konrad Laimer kam bei den Münchnern nicht wie gewohnt auf seiner Stammposition als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Der Teamspieler zog als Sechser im Mittelfeld die Fäden, machte Meter und überzeugte mit starken Ballgewinnen.

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Sein Positionswechsel hatte allerdings einen traurigen Hintergrund: Stamm-Sechser Joshua Kimmich fehlte dem Team nach dem plötzlichen Tod seines Vaters weiterhin. Und auch Aleksandar Pavlovic fiel kurzfristig mit einer Wadenverletzung aus. Phillipp Lienhart startete für Freiburg als Innenverteidiger, wurde aber in der Schlussphase (77.) für Max Rosenfelder ausgewechselt.