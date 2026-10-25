i Aaron Danks verriet, was ihm Kompany nach dem Spiel schrieb. IMAGO/HMB-Media Co-Trainer verrät Kompany meldet sich nach Bayern-Sieg aus Krankenhaus Bayern München gewinnt auch ohne Vincent Kompany gegen Freiburg. Nach dem Spiel erhält sein Vertreter Aaron Danks eine besondere Nachricht. Von Sport Heute 25.10.2026, 20:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der FC Bayern verteidigte mit einem 3:1 gegen den SC Freiburg die Tabellenführung. Doch ausgerechnet der Mann, der heute nicht dabei war, stand im Mittelpunkt: Trainer Vincent Kompany. Der Belgier liegt nach seinem Zusammenbruch weiterhin im Krankenhaus. Ganz loslassen kann der 40-Jährige offenbar trotzdem nicht.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff meldete sich der Belgier bei seinem Stellvertreter Aaron Danks, der die Mannschaft gegen Freiburg betreut hatte.

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"Ich habe gerade mein Handy geöffnet und eine Nachricht von Vinnie gesehen. Er hat geschrieben: 'Gut gemacht.' Ich habe dann geantwortet: 'Danke, und jetzt ruh dich wieder aus'", erzählte Danks nach der Partie.

Nach der Partie verriet der Interims-Cheftrainer außerdem eine Abmachung mit Kompany, die er auch eingehalten hat. "Ich habe mein Versprechen gehalten und im Moment überhaupt nicht mit ihm gesprochen. Ich habe ihn in Ruhe gelassen, damit er sich erholen und bei seiner Familie sein kann", schilderte der Engländer.

Eberl spricht über enormen Druck

Auch Sportboss Max Eberl äußerte sich nach der Partie über die aktuelle Lage rund um Trainer Kompany und erklärte offen, wie sehr die gesundheitlichen Probleme des Trainers die Mannschaft beschäftigen: "Ich glaube, wir haben diese Saison so einige Herausforderungen. Die nicht fußballerischer Natur sind, sondern gesundheitliche Themen betreffen. Die Jungs sind Menschen, die das auch mitbekommen und Emotionen haben."

Besonders die hohe Erwartungshaltung und der eng getaktete Spielplan würden den Verantwortlichen viel abverlangen. "Der Profi-Fußball ist extrem. Aber ich beschwere mich nicht. Der Druck ist da, alle drei Tage zu liefern. Das ist ein immenser Druck. Aber wir haben uns das ausgesucht."