Gewinne mit Interwetten einen Fantrip nach Anfield

Die Anfield Road ruft – und du kannst die Begeisterung für die "Reds" hautnah spüren! Interwetten und der Liverpool FC gehen gemeinsam in die Verlängerung: Die Partnerschaft läuft bis 2028 und verspricht Fans weiterhin besondere Fußballmomente.
Seit 2022 bringt Interwetten die einzigartige Atmosphäre des legendären Stadions näher – mit begehrten Tickets, exklusiven Reisen und unvergesslichen Begegnungen. Für die Fans bedeutet die Fortsetzung der Partnerschaft: Interwetten öffnet auch in Zukunft Türen zu unvergesslichen Reisen und begehrten Tickets für die Heimspiele an der legendären Anfield Road.
Du willst selbst erleben, was diesen Club so besonders macht? Dann mach beim Gewinnspiel mit, denn mit Interwetten hast du nun die einmalige Chance auf tolle Gewinne - einen Fantrip für 2 in Liverpool inkl. Tickets sowie FC Liverpool Trikots!
Zusätzlich werden unter allen Teilnehmer:innen 10 x 1 Liverpool FC Trikot verlost!
Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die offiziellen Gewinnspielbedingungen.