i Erlebe Liverpool FC live am 2. Dezember im mythischen Anfield Stadion - inklusive Hotelübernachtungen, Flugkarten und einer unnachahmlichen Atmosphäre! Foto: Interwetten Inkl. Flug & Hotelübernachtung Gewinne mit Interwetten einen Fantrip nach Anfield Liverpool FC trifft am 2.12. auf Sunderland AFC und du kannst live dabei sein! Jetzt mitspielen und mit Interwetten fantastische Preise gewinnen. Von Irma Basagic 26.10.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Anfield Road ruft – und du kannst die Begeisterung für die "Reds" hautnah spüren! Interwetten und der Liverpool FC gehen gemeinsam in die Verlängerung: Die Partnerschaft läuft bis 2028 und verspricht Fans weiterhin besondere Fußballmomente.

Interwetten verlängert Partnerschaft mit FC Liverpool bis 2028

Seit 2022 bringt Interwetten die einzigartige Atmosphäre des legendären Stadions näher – mit begehrten Tickets, exklusiven Reisen und unvergesslichen Begegnungen. Für die Fans bedeutet die Fortsetzung der Partnerschaft: Interwetten öffnet auch in Zukunft Türen zu unvergesslichen Reisen und begehrten Tickets für die Heimspiele an der legendären Anfield Road.

Du willst selbst erleben, was diesen Club so besonders macht? Dann mach beim Gewinnspiel mit, denn mit Interwetten hast du nun die einmalige Chance auf tolle Gewinne - einen Fantrip für 2 in Liverpool inkl. Tickets sowie FC Liverpool Trikots!

Das gibt es zu gewinnen:

HAUPTGEWINN Reise für 2 Personen nach Liverpool - inklusive: Flug und Hotelübernachtungen in Liverpool

Tickets für das Spiel Liverpool FC vs. Sunderland AFC am 02. Dezember 2026 im Anfield Stadium, Liverpool

Besuch im AXA Trainingscenter, dem offiziellen Trainingsgelände und Nachwuchsleistungszentrum des Liverpool FC

Zusätzlich werden unter allen Teilnehmer:innen 10 x 1 Liverpool FC Trikot verlost!

So kannst du teilnehmen: Einloggen oder registrieren bei Interwetten: BITTE HIER KLICKEN

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Mindestens 25 € einzahlen – und schon bist du im Lostopf!

HIER GEHT'S ZUM GEWINNSPIEL: Auf das Bild klicken & teilnehmen

Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die offiziellen Gewinnspielbedingungen.