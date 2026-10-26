i Vincent Kompany befindet sich nach seinem Zusammenbruch aktuell im Krankenhaus. IMAGO/Kirchner-Media "Wir als erwachsene Männer" Bayern-Sportboss Eberl gibt Update zu Trainer Kompany Nach seinem Zusammenbruch liegt Bayern-Trainer Vincent Kompany weiterhin im Krankenhaus. Sportvorstand Max Eberl gibt ein Gesundheitsupdate. Von Sport Heute 26.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während seine Bayern am Samstag gegen Freiburg einen 3:1-Sieg feierten, wurde Cheftrainer Vincent Kompany im Krankenhaus weiterhin medizinisch untersucht. Nach seinem unerwarteten Zusammenbruch am Freitag gibt es nun zumindest vorsichtig positive Nachrichten. Sportvorstand Max Eberl verriet nach dem Bundesliga-Spiel, wie es dem Belgier aktuell geht.

"Er ist stabil, er hat keine Kopfschmerzen mehr, er wird eingehend durchsucht. Er hat mit keinem von uns telefoniert vor dem Spiel. Wir lassen ihn in Ruhe", erklärte Bayerns Sportboss.

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"Es gibt noch nichts Finales"

Die genaue Ursache für Kompanys Zusammenbruch ist, anders als bisher berichtet, weiterhin unklar, wie Eberl weiter verriet. Die Untersuchungen laufen, eine abschließende Diagnose steht noch aus.

"Er soll ganz entspannt die Diagnose abwarten, um dann zu wissen, was zu tun ist. Es gibt noch nichts Finales, und wenn, würde ich es hier nicht kommunizieren", stellte er klar.

Bayern wollen Kompany schützen

Eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank soll es deshalb nicht geben. Ganz im Gegenteil sogar: Eberl machte deutlich, dass die Gesundheit des Bayern-Coaches oberste Priorität hat: "Vinnie bekommt alle Zeit, um wirklich gesund zu werden. Dann bekommt er auch eine Woche länger Zeit, ich hoffe, er nimmt das an."

Bereits in den Tagen vor seinem Zusammenbruch hatte Kompany mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Belgier hatte selbst eingeräumt, trotz einer Viruserkrankung nicht ausreichend auf seinen Körper gehört zu haben.

Nun wollen die Verantwortlichen verhindern, dass der ehrgeizige Trainer zu früh wieder in den Arbeitsalltag zurückkehrt. Eberl sieht dabei auch den Verein in der Verantwortung. "Wir als erwachsene Männer müssen miteinander sprechen, um dann dieser Schutz zu sein."