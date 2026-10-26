i Andrej Kramaric versuchte Alexander Prass das Leiberl wieder anzuziehen. IMAGO/Jan Huebner ÖFB-Star trifft und sieht Rot Wirbel um Prass! "Guter Spieler, aber bisschen dumm" Alexander Prass trifft für Hoffenheim gegen Leverkusen und fliegt vom Platz. Teamkollege Andrej Kramaric kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Von Sport Heute 26.10.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hoffenheim-Star Andrej Kramaric macht sich über ÖFB-Legionär Alexander Prass nach dessen kurioser Gelb-Roter Karte lustig. Der Österreicher erzielt beim 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen das vorentscheidende 2:0, sorgt mit seinem anschließenden Torjubel aber für Kopfschütteln bei seinen Teamkollegen.

In der 89. Minute traf Prass aus 16 Metern, riss sich vor Freude das Trikot vom Körper. Was der 25-Jährige in diesem Moment offenbar vergaß: Er hatte bereits in der ersten Halbzeit wegen eines taktischen Fouls Gelb gesehen.

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Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte dem ÖFB-Star deshalb die Ampelkarte. Ausgerechnet Kramaric hatte noch versucht, seinen Mitspieler auf den folgenschweren Fehler aufmerksam zu machen.

Kramaric kündigt Geldstrafe an

Nach dem Schlusspfiff nahm der Kroate die Szene mit Humor. "Ein guter Spieler, aber ein bisschen dumm", lachte der Stürmer über Prass' kuriosen Platzverweis. Der ÖFB-Star werde nun "gut" in die Mannschaftskasse einzahlen müssen, scherzte Kramaric.

Ganz ohne Kritik kam der Österreicher allerdings nicht davon. "Ich kann ihn aber schon verstehen, ich habe auch schon das Trikot nach wichtigen Spielen ausgezogen – aber nicht, wenn man schon Gelb hat. Er wird daraus lernen", so Kramaric.

Auch Schiedsrichter Hartmann ließ keinen Zweifel an seiner Entscheidung. "Ich denke, das kostet ihn ein bisschen was für die Mannschaftskasse. Da gibt es als Schiedsrichter keinen Spielraum, und dann muss es eben Gelb-Rot sein."

Ilzer schwärmt trotz Platzverweis

Trainer Christian Ilzer ärgerte sich zwar über den unnötigen Ausschluss, stellt sich aber hinter seinen Landsmann. Der ÖFB-Legionär habe zuletzt mit starken Leistungen überzeugt.

"Er hat eine fantastische Woche gespielt. In Gladbach hat er ein hervorragendes Spiel gemacht, maßgeblichen Impact zum Sieg gehabt und ein Tor gemacht, unter der Woche gegen Lyon auch ein Topspiel gemacht – und auch heute", so der österreichische Trainer.

Besonders gegen Leverkusens Aleix Garcia habe Prass wichtige Defensivarbeit geleistet. Offensiv sei zwar nicht alles gelungen, der Einsatz habe aber gestimmt. "Aber er hat alles investiert und machte am Ende auch den Deckel auf dieses Spiel drauf", lobt Ilzer.