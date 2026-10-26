i Maximilian Uhlig und Tomas Zorn GEPA pictures Zorn erklärt Helm-Aus Austria-Boss stellt klar – Uhlig ist "kein Zauberer" Nach dem Aus von Stephan Helm übernimmt Maximilian Uhlig die Austria. Bei seiner Vorstellung sprechen der Trainer und Sportboss Thomas Zorn Klartext. Von Sport Heute 26.10.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur wenige Tage nach dem Trainer-Aus von Stephan Helm steht Maximilian Uhlig bei der Wiener Austria bereits vor seiner ersten Bewährungsprobe. Am Dienstag wartet im ÖFB-Cup das Duell mit Hartberg.

Bei seiner ersten Pressekonferenz als Trainer der Kampfmannschaft machte der bisherige Young-Violets-Coach klar: Er will die Veilchen mit offensivem Fußball wieder auf Kurs bringen. Sportboss Thomas Zorn dämpfte allerdings die Erwartungen an eine sofortige Wende.

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"Max und sein Team sind keine Zauberer, die mit dem Finger schnipsen und morgen alles ganz anders ausschaut", stellte Austrias Sportvorstand klar.

Zorn erklärt Helm-Aus

Den Ausschlag für den Trainerwechsel gab laut dem Sportboss die jüngste Vorstellung gegen Altach. Vor allem die zweite Halbzeit habe ihn zum Handeln bewogen. "Ich habe es wirklich für bitter nötig empfunden, den Impuls jetzt zu setzen, um eine neue Energie reinzubringen, eine neue Idee reinzubringen", erklärte Zorn.

Am Potenzial der Mannschaft zweifelt er nicht. "Der Kader ist definitiv gut genug, um in den Top-Sechs in Österreich mitzuspielen." Und: "Für die Situation, in der wir jetzt sind, ist Max Uhlig der Beste, den wir haben können."

Gleichzeitig nahm er den entlassenen Helm in Schutz. Dieser habe mit den Plätzen drei und vier in den vergangenen Jahren angesichts der begrenzten Mittel "definitiv überperformt". Die Verantwortung für die aktuelle Situation liege nicht allein beim Trainer.

Uhlig: "Wenn mein Verein mich braucht, bin ich da"

Für Uhlig kam der Aufstieg zur Kampfmannschaft überraschend. Der bisherige Trainer der Young Violets hatte mit der zweiten Mannschaft den Sprung in die 2. Liga geschafft. Nun soll er zunächst bis Jahresende die Profis betreuen.

"Wenn ich mir die Situation wünschen hätte können, um diesen Schritt zu machen, dann wäre sie sicher ein Stück weit anders gewesen als sie jetzt ist. Das braucht man auch nicht schönreden", sagte Uhlig. Seine Entscheidung stand dennoch schnell fest: "Es ist aber auch klar, dass, wenn mein Verein mich braucht, ich auch da bin."

Auch zu seinem Vorgänger äußerte er sich. Die Zusammenarbeit mit Helm sei stets gut gewesen, die beiden hätten sich auch nach dessen Abschied persönlich ausgetauscht.