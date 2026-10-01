Zwei Einser! Die ÖFB-Noten nach dem 2:2 in Dublin

Zwei ÖFB-Gesichter, ein Punkt in Dublin! Österreich erkämpfte sich im dritten Spiel der Nations League gegen Irland nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 und bleibt ungeschlagen an der Gruppenspitze und damit auf Aufstiegskurs.
Eine schwache erste Hälfte und das große Aufbäumen nach der Pause brachten eine große Streuung in den gezeigten Leistungen der Spieler. So schnitten die ÖFB-Stars in der Einzelkritik ab:
Zum Abschluss der XXL-Länderspielpause mit vier Matches geht es nun weiter nach Pristina, wo am Sonntag das Gruppen-Rückspiel gegen den Kosovo steigt.