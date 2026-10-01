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Alexander Prass schoss Österreich mit dem 1:2 zurück ins Spiel.
Alexander Prass schoss Österreich mit dem 1:2 zurück ins Spiel.
IMAGO/Inpho Photography
Krimi in Irland

Zwei Einser! Die ÖFB-Noten nach dem 2:2 in Dublin

Österreich holte nach Aufholjagd ein 2:2 gegen Irland. Zwei ÖFB-Stars stachen beim turbulenten Remis von Dublin besonders heraus.
Sport Heute
Von Sport Heute
01.10.2026, 23:06
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Zwei ÖFB-Gesichter, ein Punkt in Dublin! Österreich erkämpfte sich im dritten Spiel der Nations League gegen Irland nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 und bleibt ungeschlagen an der Gruppenspitze und damit auf Aufstiegskurs.

Eine schwache erste Hälfte und das große Aufbäumen nach der Pause brachten eine große Streuung in den gezeigten Leistungen der Spieler. So schnitten die ÖFB-Stars in der Einzelkritik ab:

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Die Noten für die ÖFB-Spieler

2:2! Alles zum Nations-League-Hit Österreich gegen Irland

Zum Abschluss der XXL-Länderspielpause mit vier Matches geht es nun weiter nach Pristina, wo am Sonntag das Gruppen-Rückspiel gegen den Kosovo steigt.

red,Akt. 01.10.2026, 23:07, 01.10.2026, 23:06
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