Diese ÖFB-Startelf kämpft in Irland um den Sieg

Nach den 3:1-Siegen gegen Israel und Kosovo will Österreich in der Nations League B seinen perfekten Lauf auch am Donnerstagabend in Dublin fortsetzen. Im dritten Gruppenspiel wartet auswärts Irland (0:1 gegen Kosovo, 3:0 gegen Israel).
Teamchef Ralf Rangnick hat sich auf seine Startelf festgelegt: Florian Wiegele – Stefan Posch, David Affengruber, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Carney Chukwuemeka, Patrick Wimmer – Sasa Kalajdzic.
Konrad Laimer, Michael Gregoritsch und Philipp Mwene waren zuletzt gegen Israel noch angeschlagen, stehen wieder zur Verfügung – Mwene sogar in der Startelf.
Paul Wanner (PSV Eindhoven, Fußsohle), Sascha Horvath (LASK, Muskel-Blessur) und Nikolas Veratschnig (Red Bull Salzburg, Knie) mussten zuletzt verletzt die Abreise antreten.
Christian Zawieschitzky und Lukas Jungwirth wurden wie Vasilije Markovic für die U21 abgestellt. Zawieschitzky hat sich zudem verletzt.