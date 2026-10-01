i David Affengruber jubelte gegen den Kosovo über seinen Premierentreffer im Teamdress GEPA pictures Rangnick hat sich entschieden Diese ÖFB-Startelf kämpft in Irland um den Sieg Österreich will in Irland Platz 1 in der Nations-League-Gruppe festigen. Diese Startaufstellung schickt Ralf Rangnick auf das Feld. Von Sport Heute 01.10.2026, 19:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den 3:1-Siegen gegen Israel und Kosovo will Österreich in der Nations League B seinen perfekten Lauf auch am Donnerstagabend in Dublin fortsetzen. Im dritten Gruppenspiel wartet auswärts Irland (0:1 gegen Kosovo, 3:0 gegen Israel).

Teamchef Ralf Rangnick hat sich auf seine Startelf festgelegt: Florian Wiegele – Stefan Posch, David Affengruber, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Carney Chukwuemeka, Patrick Wimmer – Sasa Kalajdzic.

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Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Konrad Laimer, Michael Gregoritsch und Philipp Mwene waren zuletzt gegen Israel noch angeschlagen, stehen wieder zur Verfügung – Mwene sogar in der Startelf.

Paul Wanner (PSV Eindhoven, Fußsohle), Sascha Horvath (LASK, Muskel-Blessur) und Nikolas Veratschnig (Red Bull Salzburg, Knie) mussten zuletzt verletzt die Abreise antreten.

Christian Zawieschitzky und Lukas Jungwirth wurden wie Vasilije Markovic für die U21 abgestellt. Zawieschitzky hat sich zudem verletzt.