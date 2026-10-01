i Cristiano Ronaldo und Rafael leao. IMAGO/ZUMA Press Eklat um Superstar Nach Ronaldo-Flucht: Nummer 7 bereits wieder vergeben Cristiano Ronaldo ist nach dem Eklat im Portugal-Team abgereist. Seine legendäre Nummer 7 hat bereits einen neuen Besitzer. Von Sport Heute 01.10.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ronaldo-Drama geht weiter!

Der 41-jährige Superstar Cristiano Ronaldo ist nach einem Disput mit Trainer Jorge Jesus um seine (fehlende) Einsatzzeit in der Nations League kurz vor dem Spiel gegen Dänemark abgereist und mit dem Privatjet in sein Domizil in Madrid geflüchtet.

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Aber die Trauer im portugiesischen Team scheint nicht allzu groß zu sein. Der Nachfolger für Ronaldos legendäre Nummer 7 ist bereits gefunden. Rafael Leao wird die legendäre Nummer tragen.

Leao lief in den vergangenen Spielen mit der Nummer 17 auf. Damit tritt er auch hier in die Fußstapfen Ronaldos. 2006 übernahm Ronaldo die 7 von Luis Figo, davor lief er ebenfalls mit der 17 auf.

Nach dem ganzen Drama hat Ronaldo seine Version der Ereignisse noch nicht öffentlich gemacht. Nach seiner Abreise kündigte er auf Instagram aber an: "Zu gegebener Zeit werde ich allen Portugiesen die Wahrheit über die Gründe für meinen Abschied von der Nationalmannschaft sagen." Bis dahin bleibt offen, was tatsächlich hinter dem Portugal-Eklat steckt.